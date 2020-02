Un jeune joueur du LOSC annonce la couleur pour la reception de l’OM !

Après sa défaite et son élimination 1-0 face à Lyon en quart de finale de Coupe de France mercredi, l’OM va devoir relever la tête en Ligue 1. Le challenge sera important avec un déplacement chez un des poursuivants, le LOSC…

Interrogé par le site officiel du club lillois, le jeune latéral Zeki Celik veut s’imposer face à l’OM et lancer une dynamique. Le joueur de 22 ans a confiance en son équipe à domicile et attend les olympiens de pied ferme ce dimanche (21h00). Après cette rencontre, le calendrier de l’OM va s’alléger…

à la maison, on se sent forts — Celik

« Au match aller, en gagnant contre nous, les Marseillais avaient fait le plein de confiance. Un tournant dimanche ? Je ne pense pas. Il y a encore beaucoup de rencontres d’ici la fin du championnat. Il ne faut pas se tromper d’objectif. Le nôtre, c’est le podium en fin de saison. On en est tous conscients. Mais à la maison, on se sent forts. On espère gagner pour nos supporters ». Zeki Celik – source : site officiel du LOSC