Un joueur de l’OM déjà totalement emballé par Sampaoli !

L’OM s’est imposé 1-0 face à Rennes mercredi soir. Le nouveau coach olympien a donc réussi sa première et a semble-t-il convaincu le vestiaire de le suivre. Michael Cuisance, auteur du seul et unique but de la victoire marseillaise face à Rennes hier soir, est déjà sous le charme de son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli.

Hier soir face à Rennes, pour la première fois depuis un long moment, Marseille a tenté de faire du jeu, s’est projeté vers l’avant comme Sampaoli l’avait annoncé. A peine quelques jours après son arrivée, le coach argentin a d’ores et déjà séduit certains de ses joueurs, à commencer par le sauveur d’hier soir: Michael Cuisance.

il aime attaquer, il aime marquer — michael cuisance

Après le match, le joueur marseillais est revenu sur Jorge Sampaoli au micro de Canal+ Sport.

« On a beaucoup de travail à faire avec le coach, avec le nouveau système qui va beaucoup nous aider. On va beaucoup plus attaquer et on va beaucoup plus marquer aussi. Ce qui va nous mettre beaucoup plus en confiance. C’est un coach que tout joueur rêve d’avoir. Il aime attaquer et il aime marquer. Il y a quoi de mieux dans le foot que ça ? C’est comme ça qu’on se fait plaisir. Ce n’est pas un travail à court terme. Ça fait 3 jours qu’il travaille avec nous. Il a su nous remotiver et nous redonner l’envie. » Michael Cuisance – Source: Canal+ Sport (10/03/2021)