Un jeune talent de 17 ans, un latéral gauche portugais et un milieu de Liga… Les 3 infos mercato OM de ce dimanche !

Pierre Dwomoh pisté par l’OM

Le mercato a à peine ouvert ses portes et les rumeurs se multiplient pour l’Olympique de Marseille ! Une nouvelle fois, Pablo Longoria nous réserve un été de folie avec certainement de nombreuses recrues. En tout cas, les rumeurs sont alléchantes au niveau des profils et des noms cités par les médias.

Cette fois-ci, c’est directement un agent de joueur qui annonce que Pablo Longoria s’intéresse à son joueur ! Interrogé par FcInterNews, l’agent de Pierre Dwomoh a affirmé que l’Olympique de Marseille faisait partie des clubs qui se sont penchés sur son profil.

Marseille et Benfica ont montré beaucoup d’intérêt pour lui.

Le jeune joueur âgé de 17 ans évolue en Belgique, au Royal Antwerp. Sur Transfermarkt, le Ghanéen d’origine est évalué à 2 millions d’euros. Cette saison, il a joué 14 rencontres avec son club dont 4 en Europa League. Il n’a délivré qu’une passe décisive en Jupiler League. Depuis les U15, Pierre Dwomoh a joué dans toutes les catégories de jeunes de la sélection belge et fait partie des espoirs de cette nation.

« Marseille et Benfica ont montré beaucoup d’intérêt pour lui. L’Inter ? Ils l’aiment toujours, même si je ne pense pas qu’il soit une priorité pour les Nerazzurri en ce moment. Nous savons tous que Dwomoh a du talent, maintenant ce talent doit être transformé en un professionnel qui sera capable d’occuper le terrain avec continuité, en devenant décisif pour son club. Benfica et Marseille sont des clubs connus pour leur sélection des meilleurs jeunes, pour les laisser mûrir pendant quelques années et pour des cessions ultérieures fructueuses. L’intérêt de tous ces clubs est très apprécié et constitue une récompense pour le dur travail du garçon, mais nous verrons ce que l’avenir lui réserve » Niels De Jonck Kimpen– Source : Vai-e-Vem-Futebol

Coquelin, le choix de Sampaoli pour remplacer Kamara ?

Le marché des transferts estival a ouvert officiellement ses portes ce vendredi 10 juin 2022. Les dirigeants de l’OM attendent de connaître la décision de la DNCG avant de lancer leur mercato. Celui-ci sera une nouvelle fois particulièrement agité. L’une des priorités sera de remplacer le milieu de terrain originaire de Marseille Boubacar Kamara, parti à Aston Villa, au terme de son contrat.

Jorge Sampaoli et Pablo Longoria n’ont pas exactement la même idée sur le profil du joueur à recruter à ce poste. En effet selon les informations de RMC Sport, le président de l’OM apprécie particulièrement Jordan Veretout (29 ans). L’international français est estimé à environ 15 millions d’euros et pourrait avoir un bon de sortie de l’AS Roma cet été, José Mourinho l’ayant beaucoup moins fait jouer en fin de saison.

De son côté, l’entraîneur olympien recherche un joueur capable de casser des lignes, très technique, avec une vision de jeu. Et ce joueur, pourrait être le Français Francis Coquelin d’après Matteo Moreno, déjà pisté lors du dernier marché des transferts estival.

Tavares en prêt ?

Luan Peres n’a pas été très convaincant à ce poste de latéral gauche. Jordan Amavi a été prêté à Nice en janvier et la recrue Sead Kolasinac n’a pas répondu aux attentes. Le recrutement d’un latéral gauche pourrait donc intervenir cet été. Selon notre confrère Hakim Zhouri, journaliste pour le média Les Lions de l’Atlas, « l’OM s’est renseigné pour un prêt du latéral gauche portugais d’Arsenal Nuno Tavares. » Le latéral gauche portugais de 22 ans était déjà ciblé par le club olympien avant qu’il ne s’engage avec Arsenal. L’ancien joueur du Benfica avait rejoint Londres contre un chèque de 8M€ en juillet dernier. Il a participé à 20 matches de Premier League cette saison, seulement 13 fois comme titulaire. Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois tenter de se faire prêter un joueur par le club londonien…

Tavares, pas une valeur sure, ni un crack — Trivela

Interrogé par nos soins il y a un an, le spécialiste du football portugais @trivela, nous avait dressé un portrait peu glorieux de ce jeune joueur :

« Il est en froid avec les supporters (et le club ?) depuis qu’il est apparu dans une vidéo où son collègue disait qu’il mériterait d’être titulaire et que lui disait « si c’est pas à Benfica ça sera ailleurs ». Un conflit renforcé cette semaine avec son joli lion qu’il s’est fait tatoué sur le bras (symbole de l’ennemi juré le Sporting)… Enfin bref, son départ est quasi inévitable et ça devrait pas monter si haut que ça vu la saison qu’il a fait. C’est un joueur avec des lacunes évidentes dans le placement, on a l’impression qu’il joue parfois sans sa tête et qu’il a des absences, mais il reste un latéral gauche puissant et capable de fulgurances, notamment dans le secteur offensif. Ce n’est pas une valeur sure, c’est pas un crack, mais c’est un joueur de complément qui peut faire l’affaire et qui peut être amené à devenir un bon joueur s’il gomme ses défauts qu’on peut lier à son jeune âge. » @Trivela— Source: FCM (24/06/21)