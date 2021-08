UN MATCH AU CARACTÈRE…

Allez, avouons-le, même les pessimistes forcenés, pensaient que cette équipe olympienne qui avait vaillament renversé un score de 0-2 à Montpellier, dompterait sans problème des bordelais menés 2-0 à la mi-temps au Stade Vélodrome.

Des doutes

Nous voilà donc avec quelques doutes au moment d’aller défier les niçois chez eux, lesquels se sont fendus d’une belle démonstration de force chez le champion de France 0-4.

Il aura suffi que les bordelais nous pressent plus haut, ne laissent plus aucune latitude à Payet, et nous agressent sur chacun de leurs ballons, pour que nous cessions de les leur disputer, jouant plus sur leurs maladresses pour le récupérer. Grave erreur !

Attaquer sans cesse !

Sampaoli a souligné en conf’ de presse ce que je disais dans mon billet d’après-match. Ses joueurs doivent attaquer en permanence. Ils ne sont pas fait pour gérer un score. D’autant plus qu’ils payent cash le moindre flottement dans l’intention, il suffit que l’adversaire frappe et ça rentre. J’ai beau avoir noté que Steve Mandanda n’était pas hors de tout reproche contre les Girondins, mais reconnaissons aussi qu’il a pris à chaque fois des buts improbables, c’est vrai pour les quatre, la scoumoune devrait bien commencer à lui lâcher les gants.

Alors, même si j’ai l’impression que compte-tenu de nos attentes et de nos objectifs cette saison, chaque journée constituera un virage, si nous ne pourrons peut-être jamais tout à fait vivre sur des certitudes au moment d’aborder chacune d’entre elles, ce match de la 3e journée qui nous entrainera dans un court déplacement s’avèrera comme un véritable test pour notre caractère.

Un match plein pendant 93 minutes

Car il faudra en montrer dans un stade qui nous est hostile, même s’il nous a souvent plutôt réussi.

Et puis, il y a Christophe Galtier qui a déjà commencé à mettre sa patte, à modifier les mentalités dans le club de la Côte d’Azur. Les places dans son équipe-type se montrent de plus en plus chères, d’autant que lui aussi attend encore des recrues de son riche patron.

Nous enregistrons pour notre plus grand plaisir l’absence de blessure pour Ûnder que nous avons eu peur d’avoir perdu pour quelques rencontres quand nous l’avons vu sortir dimanche dernier.

Il est évident que nos deux boosters des côtés sont des armes essentielles pour nous et qu’il nous en coûtera chaque fois que nous devrons les remplacer. Dans la configuration actuelle bien sûr, car la donne pourrait changer si Milik et Lirola (quand la Fiorentina en aura fini avec ses cacas nerveux) réintégraient l’équipe.

Ne pas laisser les niçois exploiter nos failles

Qui pour remplacer Balerdi ? Kamara, Alvaro ou Caleta-Car. Le croate a-t-il encore la tête à l’OM ? Je préfèrerais que Bouba descende d’un cran, et c’est inévitablement Rongier qui devrait le suppléer, plutôt que l’espagnol qui me fait peur dans un tel match.

Nous verrons bien, car pour le reste, Sampaoli devrait repartir avec les mêmes.

Les niçois ont semble-t-il noté les failles du jeu pratiqué par l’entraineur argentin, il reste à ce dernier à pousser ses joueurs à ne donner aucun angle à leur adversaire. Cela devrait être un match passionnant et crispant entre deux équipes nourrissant de légitimes ambitions, bien décidées à les afficher et les réaliser.

Pour autant, une défaite (interdite quand même, hein, je suis pas encore ramolli) ne devrait pas non plus nous peser sur le moral. L’équipe est encore en construction avec pas mal de nouveaux joueurs qui découvrent notre championnat, d’autres devraient la rejoindre d’ici quelques jours, l’important est d’être présent dans le combat et de se battre de la 1re à la dernière minute, ce que nous n’avons pas encore vu.

Un Mandanda plus décisif ?

Quoi qu’on en pense, Mandanda aura un rôle crucial sur ce match et on attend de lui qu’il soit décisif, mais cela ne servira à rien si devant les opportunités ne sont pas converties en temps et en heure. D’autant qu’il n’en aura peut-être pas beaucoup.

Comme j’ai la naïveté de penser qu’à ce jour les deux équipes ne sont pas loin l’une de l’autre, que plus que tout autre sans doute, ce Nice-OM va se jouer au caractère.

Allez l’OM !

Vive le grand Roger Magnusson

Thierry B Audibert