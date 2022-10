Un match qui fait peur…

L’OM doit toujours gagner.

Fort, faible, ce club a une telle histoire et des supporters tellement attachés à sa victoire, qu’au matin d’un match comme celui qui nous attend ce soir, on se sent toujours un peu couillon au moment d’exprimer sa volonté. Faut gagner, victoire impérative, les 3 points d’abord. Évidemment, fada.

Nous regretterons longtemps le match contre Ajaccio, battu hier chez lui par le Qatar. En abandonnant le gain de ce match alors que se profilait derrière le déplacement à Paris pour y rencontrer le leader, l’OM s’est vu rejoindre, dépasser, distancer, si bien que nous voilà au pied du podium. En cas de nouvelle contre-performance, nous pourrions durablement nous retrouver dans la peau du chasseur (ce qui ne me déplaît pas).

Je vous dirai franchement que ce match m’inquiète compte-tenu de la qualité du groupe lensois.

Les olympiens ont bien eu deux jours de repos, mais ils devront jouer une partie autrement plus importante à Francfort.

Je le disais lundi sur le plateau du Débat Foot Marseille du FC Marseille, le match qu’il faut absolument gagner est celui du déplacement en Allemagne. J’accepte l’idée que le groupe marseillais ne pourra pas produire les efforts exigés pour les deux matchs, celui de ce soir contre Lens et celui qu’il faudra livrer outre-Rhin. Je ne serais pas gêné d’occuper la 6e place pendant quelque temps, nous nous referons plus tard.

Mais attention, je serais épaté aussi que nos joueurs remportent ces deux rencontres à venir. Cela prouverait de belles qualités mentales et une belle faculté de résilience après deux défaites consécutives dans cette Ligue 1. Reste une question…

A-t-on les moyens offensifs de battre ces lensois qui chercheront à étaler et imposer leur volonté dans le mythique Stade Vélodrome ? Dans l’absolu, oui. Mais je vous dirai que je ne nous sens pas sereins. Il va falloir se créer des occasions et montrer beaucoup d’efficacité. J’ajoute que nous aurons besoin une fois encore d’un excellent Pau Lopez et une grande réussite défensive.

Vous avez compris que cette équipe lensoise me fait peur à ce moment du championnat où les esprits risquent d’être surtout attirés par l’Europe. C’est un grand classique, totalement humain.

Quels joueurs seront choisis pour compenser les absences ?

Verra-t-on enfin sur un temps significatif le « petit Touré » ? Il va bien falloir l’essayer même si ce match n’est pas le plus recommandé pour y faire ses débuts. Guendouzi sera-il maintenu devant ? Sur qui Tudor pense compter. Quid de Payet, Gerson ou Dieng ?

Quels que soient les titulaires retenus par Tudor, il va falloir qu’ils s’arrachent car il n’est plus temps de musarder. Ce groupe a-t-il envie de se faire mal, de consentir tous les efforts pour arriver en forme. Nous saurons ce soir, et nous prions pour que nos hommes se montrent à la hauteur de ce que nous attendons d’eux. Mais ce sera dur, j’en ai peur.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert