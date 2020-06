Un mercato franco-français en attendant un marché des transfert de 3 mois ?

En attendant une date précise pour le début du mercato estival en Europe, le clubs français sont bloqués. Ils pourraient cependant être autorisés à réaliser des opérations entre eux avant le mercato européen…

Suite à la décision du gouvernement français d’arrêter la saison 2019/2020, les clubs français vont devoir trouver des solutions. Outre les pertes liées aux droits TV et à la billetterie, le mercato qui débute habituellement au mois de juin va aussi être décalé. En effet, l’Allemagne, en attendant l’Itlaie, l’Espagne et l’Angleterre vont terminer leur saison et ne vont donc pas encore lancer leur recrutement.

Selon l’Equipe, la Ligue pourrait décider de mettre en place « un mercato franco-français afin de permettre aux clubs de réaliser quelques opérations bienvenues pour améliorer leurs comptes de la saison 2019-2020. »