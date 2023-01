1/1 entre l’OM et Monaco. Si en deuxième mi-temps l’OM a su revenir au score grâce à Alexis Sanchez. L’OM aurait pu bénéficier d’un pénalty en fin de match pour une faute sur Sead Kolasinac.

Il y aurait du avoir pénalty

»C’est probablement la plus grosse erreur de la VAR. Il n’y a aucune explication, on voit qu’il (Sead Kolasinac) tire avant. Normalement c’est pénalty et carton rouge. C’est incroyable et inacceptable » Igor Tudor – Source : Canal+Sport 360 (28/01/2023)