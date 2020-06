Un président de Ligue 1 veut concurrencer l’OM !

Jim Ratcliffe est le nouveau propriétaire de l’OGC Nice. Le président du club niçois Jean-Pierre Rivière a affiché ses ambitions dans une interview accordée à Europe 1…

Le président de l’OGC Nice prévient que son club à de l’ambition. Jean-Pierre Rivière veut concurrencer des clubs comme Lyon, Monaco, et l’Olympique de Marseille.

On souhaite entrer dans une compétitions avec des clubs comme l’OM– Rivière

« On a un actionnaire de qualité, mais qui ne va pas non plus déverser un flot d’argent considérable dans le football. Mais désormais, on pourra se permettre de garder des joueurs, et fortifier notre équipe. On souhaite entrer dans les deux trois ans dans une compétition avec les clubs comme l’OM, Monaco, Lyon. On doit se mêler à cette compétition, mais ça va prendre du temps. On est sur un projet par étapes, avec de l’ambition. Notre objectif ce n’est pas d’acheter de grands noms, mais de construire une équipe compétitive, avec des gens qui sont là pour le projet. » Jean-Pierre Rivière— source: Europe 1