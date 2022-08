Un prétendant pour Bakambu, prix du maillot et Saliba qui s’éloigne… Les 3 infos OM du jour

Retrouvez ci-dessous les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 06 août 2022 concernant l’Olympique de Marseille.

Cédric Bakambu est arrivé à l’Olympique de Marseille l’hiver dernier après son lucratif passage en Chine. S’il a réussi à trouver le chemin des filets à quelques reprises (4 buts en Ligue 1), il est loin d’avoir conquis tout le monde sur le Vieux Port. De quoi le voir larguer les amarres dès cette intersaison ?

Il ne sera en tout cas pas retenu par les décideurs olympiens. Reste à savoir si lui serait disposer à quitter Marseille ? Apparemment non puisqu’il aurait récemment repoussé les avances du Celta Vigo. Un autre prétendant semble se présenter à sa porte selon la presse turque.

En effet, Fotomaç indique que le Fenerbahçe souhaiterait enrôler l’attaquant congolais cet été !



Il serait sur les tablettes du club turc qui souhaite se renforcer en attaque et aurait plus de liberté financière après la vente de Kim Min-Jae au Napoli. Toujours selon la même source, des rencontres entre les différentes parties seraient prévus rapidement.

Bakambu avec Luan Peres la saison prochaine ?

S’il est souvent question dans l’actualité des montants des contrats équipementiers pour les clubs, le prix du maillot pour le supporter de base est moins souvent abordé. Footpack, site spécialisé dans l’équipement foot, a mené sa petite enquête sur les prix des tuniques des clubs de Ligue 1 en magasin. Le plus cher, c’est apparemment le maillot de l’Olympique de Marseille…

Selon Footpack, sans flocage, l’OM partage le prix du maillot le plus cher de Ligue 1 avec Nice, Rennes et Lyon. Il vous faudra débourser 90€ pour obtenir le maillot replica taille adulte d’une de ces quatre équipes.

Par contre si l’on ajoute un flocage au maillot, la tunique de l’OM devient la plus onéreuse de France juste devant celles du PSG et Lyon.

William Saliba a été excellent la saison dernière avec l’Olympique de Marseille. Seul souci, il n’était que prêté par Arsenal au club olympien. Si beaucoup de supporters espèrent toujours le voir revenir, cette possibilité s’amenuise au fil des jours…

En effet Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, semble vraiment compter sur le néo-international français cette saison. Ainsi hier soir pour l’ouverture de la Premier League, il n’a pas hésité à le titulariser. Et comme lors des derniers matchs amicaux, Saliba fut excellent ! Même plus que ça puisqu’il a été élu homme du match lors de la victoire des Gunners sur la pelouse de Crystal Palace.

William Saliba, first ever game in the Premier League, at 21, away at Crystal Palace and he bossed it.

His stats are remarkable:

0 foul committed

67% duels won

6 clearances

7 recoveries

94% accurate passes

Man of the match. So impressive.

— Julien Laurens (@LaurensJulien) August 5, 2022