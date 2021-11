Un record d’audience, Dieng va prolonger, et Kamara absent… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi :Un record d’audience, prolongation de Dieng, et l’absence de Kamara…

Encore une fois, l’Olympique de Marseille a bien garni son stade Vélodrome, pour la réception de la Lazio de Rome ce jeudi (2-2). Alors que Jacques Cardoze avait lancé le défi de battre le record d’audience du match face à Galatasaray, ce dernier a été relevé…

La rencontre entre l‘Olympique de Marseille et la Lazio a eu lieu ce jeudi à 21 au stade Vélodrome, les deux équipes se sont partagées les points (2-2). Le match était retransmis sur W9 en clair et sur Canal + Sport. Alors que le club marseillais avait réalisé une superbe audience de 1,6 millions de spectateurs lors de la réception de Galatasaray, il a encore fait mieux en réunissant près de 1,7 personnes devant leurs écrans, un record pour un match de phase de poule d’Europa League…

« L’OM bat un nouveau record d’audience television contre Galatasaray avec 1M600, soit la meilleure audience d’une chaîne française en clair de l’histoire d’un match de poule d’ EuropaLeague ! On recommence ce soir ? @W9 @canalplus ? #OMLazio devant 60000 spectateurs » Jacques Cardoze– Source: Twitter (04/11/21)

En conférence de presse ce vendredi, Bamba Dieng s’est exprimé sur son avenir. L’attaquant sénégalais affirme qu’il a trouvé un accord avec l’OM et qu’il devrait signer son premier contrat dans les prochains jours !

« On a des discussions, on a trouvé un terrain d’entente, je devrais signer dans les prochains jours, je suis très content. » Bamba Dieng – Source : Conférence de presse (05/11/21)

Dieng: « On a des discussions sur ma prolongation de contrat, on a trouvé un accord et ça devrait être officiel dans les prochains jours. »

