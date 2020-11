OM : UN REGAIN DE VOLONTÉ À CONFIRMER

Voilà vé, l’OM s’est enfin décidé à tenter de jouer au football aujourd’hui, signant sa quatrième victoire consécutive.

On prend. mais on se gardera de s’enthousiasmer et de faire des gorges chaudes. Il y a du mieux dans les intentions, dans les occasions, dans l’efficacité. Ce fût d’autant plus facile que les olympiens ont ouvert le score très tôt, Thauvin devançant Lafont sur une belle ouverture de Rongier, le marseillais lobait l’excellent gardien nantais. Ça fait plaisir d’avoir un peu de réussite d’entrée, voilà bien longtemps que cela ne nous était pas arrivé. À signaler une occase en or pour Payet servi par Thauvin.

L’initiative des Fanas

Doit-on s’autoriser à penser que cette entrée en matière contribua à débloquer les intentions marseillaises, ou doit-on créditer nos joueurs d’une véritable envie au préalable de se secouer les puces ? La question est sûrement clivante, mais nous n’en saurons rien.

Il n’est pas à exclure non plus que l’initiative des Fanatics (bravo messieurs) de se signaler au groupe, joueurs et entraîneur confondus, en bloquant le bus au moment où il quittait la Commanderie, soit aussi à prendre en considération pour expliquer la petite montée en régime marseillaise en première mi-temps. Il fallait qu’un groupe de supporters structuré, responsable et organisé, se décide à représenter le peuple et porter son mécontentement, pire, sa colère et son impatience désormais.

L’OM a fait le break à la 35e minute, consécutivement à une reprise intérieur droit à ras de terre de Payet, positionné aux 18 mètres, sur un centre en retrait de Cuisance, sur lequel Benedetto a eu l’intelligence de s’effacer.

Benedetto corse l’addition

Côté nantais, rien de bien consistant même s’ils ont essayé de sortir la tête de l’eau à partir du quart d’heure de jeu, trouvant même la transversale de Mandanda (41e). Rien n’était joué à la mi-temps.

La deuxième mi-temps reprenait sur un rythme moins dense, mais les olympiens continuaient d’animer le jeu. Une belle frappe de Kamara était sortie par Lafont, puis Thauvin mettait au-dessus de la tête sur un centre d’Amavi. Jusqu’à ce que Caleta-Car à la réception d’un coup-franc se voit contré par une main. Après consultation de la Var, ça donnait un pénalty transformé par Benedetto.

Les Nantais réduisaient le score sur une belle reprise aux 20 mètres qui perçait tous les rideaux mais le score en restait là, malgré un frisson de fébrilité chez les olympiens au moment où les canaris s’étaient décidés à chanter.

Podium provisoire

On a vu un bon Rongier, un bon Cuisance, tout le monde a fait son match, mais cette équipe nantaise ne m’est pas apparue de nature à servir de référence. On prend les trois points volontiers toutefois. On encourage les olympiens à confirmer leur regain de volonté, ce serait bien…

C’est la 4e victoire consécutive, on remonte provisoirement sur le podium mais pas d’enflammade, on était loin du football au temps de Diego Maradona… ciao Diego…

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert