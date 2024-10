Un retour à l’entrainement, le pire moment pour Valbuena et la stratégie du FC Nantes avec les supporters marseillais… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Meité est de nouveau apte, Valbuena et le pire moment de carrière et la stratégie du FC Nantes.

Meité de retour à l’entrainement

Roberto De Zerbi doit faire avec plusieurs joueurs blessés, c’est le cas d’Ismaël Koné (cheville) ou encore tout récemment Valentin Carboni (genou). Pour autant, le coach de l’OM va récupérer plusieurs éléments, un a déjà repris l’entrainement.

Peu utilisé par De Zerbi depuis le début de la saison, Bamo Meité a subi une blessure musculaire au psoas de la cuisse droite. Ce dernier est déjà de retour à l’entrainement comme l’atteste des photos partagées par le club montrent que le défenseur avec ses coéquipier au centre RLD. Le coach olympien pourra donc disposer d’une option supplémentaire en défense ou au poste de faux latéral droit. Bamo Meïté sera donc apte pour les prochains matches face à Montpellier et le PSG. A noter que le retour de Quentin Merlin est aussi espéré (voir ci-dessous).

A LIRE AUSSI : Mercato OM : De Zerbi a bien tenté ce gros coup cet été !

Meité de nouveau apte

Le travail se poursuit pour nos Olympiens ! 🚧💪 pic.twitter.com/w2kkw8SmOW — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 10, 2024

Les regrets de Valbuena

Mathieu Valbuena joue toujours à 40 ans, il n’a pas encore lâché le ballon. Dans un long reportage qui lui est consacré, le milieu de terrain évoque plusieurs moments forts de sa carrière, y compris le difficile moment de la sextape…

Dans un article publié sur l’Equipe, l’ancien milieu de l’OM, Mathieu Valbuena est revenu sur la fameuse affaire de la sextape qui a ruiné sa carrière en équipe de France. Il a tourné la page. « Cela été le pire moment de ma carrière. Pour moi, l’équipe de France représentait tout. J’ai longtemps été en colère. Aujourd’hui, je n’en veux plus à personne, assure l’ancien Marseillais. Je suis en paix. J’ai croisé Didier (Deschamps) il n’y a pas si longtemps. On a parlé football, de plein de choses, il était très content de me voir. (…) En France, quand tu as une étiquette, c’est difficile de l’enlever. On a manqué d’objectivité avec moi. Mon parcours aurait pu être valorisé comme ceux de Giroud ou Ribéry, qui viennent aussi du monde amateur. À l’étranger, on respecte bien plus tout ça. »

Nantes veut limiter l’achat de places aux supporters marseillais

Quand l’OM se déplace, certains stades se retrouvent avec de nombreux supporters marseillais. Comme le TFC, le FC Nantes aimerait limiter les achats de billets pour Nantes – OM par des supporters marseillais.

Pour limité le nombre de supporters marseillais dans son stade le dimanche 3 novembre, le FC Nantes a décidé de limiter l’accès aux billets. En effet, le club a décidé de restreindre la prévente des billets à ses abonnés, ce qui est classique dans la majorité des clubs, mais aussi de donner la priorité à ceux ayant déjà acheté des places pour un match du FC Nantes ces deux dernières saisons hors rencontres contre l’OM. Reste qu’il existe ensuite un marché de seconde main sur les billets et c’est là que les supporters marseillais de la région pourront accéder à cette rencontre…