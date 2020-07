Seconde recrue officialisée, une nouvelle piste pour le mercato, et un amical face au Bayern… Les 3 infos OM à ne pas manquer !

Tous les soirs à 20h10, FCmarseille vous propose les infos et rumeurs mercato. Au programme ce mardi : Balerdi est marseillais, un latéral en approche et l’amical face au Bayern…

Mercato : Balerdi est un joueur de l’OM

Cible prioritaire de l’Olympique de Marseille en défense, l’Argentin Leonardo Balerdi (21 ans) est arrivé mardi dans la cité phocéenne pour passer sa visite médicale dans la journée. L’ancien joueur du Borussia Dortmund ira rejoindre ses coéquipiers dès mercredi en Allemagne, où l’OM est actuellement en stage.

Option d’achat à 14 millions d’euros ?

Leonardo Balerdi a été prêté par Dortmund à l’OM, avec une option d’achat non-automatique (dixit Mohamed Bouhafsi) de 14 millions d’euros. Balerdi aurait beaucoup discuté avec Benedetto ces derniers jours. Voici le communiqué officiel du club.

« Âgé de 21 ans, Leonardo Balerdi est la deuxième recrue de l’effectif professionnel du mercato estival 2020/21 de l’Olympique de Marseille après l’arrivée de Pape Gueye, jeune joueur également. Prometteur défenseur central pouvant également évoluer en tant que milieu de terrain défensif, Leonardo Balerdi est passé par de très grands clubs tels que Boca Juniors et le Borussia Dortmund. Le natif de Villa Mercedes en Argentine apparaît comme un solide défenseur au talent précoce puisqu’à l’âge de 20 ans seulement il connaîtra sa première sélection avec la prestigieuse équipe nationale argentine après avoir fait ses classes avec les U20 de son pays. Ses atouts principaux tels que son intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceur lui permettront de s’imposer au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. Il rejoindra dès aujourd’hui le reste du groupe professionnel en Allemagne afin de rencontrer ses partenaires et effectuer le stage de pré-saison. Leonardo mettra toute sa qualité technique et sa grinta pour permettre à l’Olympique de Marseille d’atteindre ses objectifs cette saison. » OM – source : OM.fr (21/07/2020)

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 ⚪️🔵 Le défenseur Argentin Leonardo Balerdi est la deuxième recrue estivale 🔥#BalerdiEstOlympien pic.twitter.com/yeuTezsCXd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2020

OFFICIEL : LE MATCH AMICAL CONTRE LE BAYERN MUNICH CONFIRMÉ !

Via un communiqué publié sur son site officiel, l’OM a confirmé la match amical face au Bayern Munich le 31 juillet prochain, à 16h. Ce match devrait être diffusé sur Canal+.

« L’Olympique de Marseille a le privilège d’avoir été choisi par le Bayern Munich pour disputer son quatrième match de préparation. À l’occasion de son quatrième match de préparation, l’Olympique de Marseille affrontera le Bayern Munich vendredi 31 juillet à 16 heures au Bayern Campus. Actuel champion d’Allemagne (et ce depuis 2013), cinq fois champion d’Europe, le Bayern fait partie du top 5 européen et c’est un véritable honneur pour l’OM d’avoir été choisi pour disputer cette rencontre. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c’était en quart de Ligue des Champions lors de la saison 2011-2012. » OM – source : OM.fr (21/07/2020)

MERCATO OM : UNE NOUVELLE PISTE A ZÉRO EURO ?

Actuellement à Getafe, l’OM, surveille la situation contractuelle du latéral uruguayen Damian Suarez (32 ans). L’Olympique de Marseille pourrait faire venir le joueur en cas de départ d’Hiroki Sakai…