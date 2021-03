Une ancienne légende de l’OM l’affirme : « J’étais proche de signer à Marseille en janvier »

L’ancien attaquant glorieux de l’Olympique de Marseille Fabrizio Ravanelli a livré une interview au journal L’Équipe. Et il affirme avoir eu l’occasion de rejoindre le club en janvier dernier…

j’espère que dans le futur, il y aura une nouvelle chance de revenir à Marseille – ravanelli

« Bien sûr, il y a eu trop d’incompréhension sur les transferts. Quand la Ligue des champions s’est révélé être un échec, et qu’en Ligue 1 ça n’allait pas mieux, il y a eu beaucoup de critiques des fans, tous les problèmes ont gonflé, jusqu’à ce que ce l’entraîneur les expose de manière assez directe. Je pense que le club aurait dû mieux gérer tout cela, mais malheureusement ça ne s’est pas fait. Peut-être que c’était dû à de l’inexpérience, un grand club devrait être doté non seulement de responsables techniques, mais aussi de membres du conseil d’administration avisés qui pourraient gérer cette situation de manière plus souple. Je pense que tout cela s’est retourné contre l’entraîneur, les joueurs et le club dans son ensemble. N’oublions pas que l’OM est l’un des meilleurs clubs européens. Oui, j’étais proche de signer à Marseille en janvier mais, à la place de Mazzarri et moi, le club a choisi quelqu’un d’autre. Un choix avec lequel je suis d’accord, que j’ai compris. J’ai besoin de patience, ce genre de choix doit être accepté, et j’espère que dans le futur, il y aura une nouvelle chance de revenir à Marseille » Fabrizio Ravanelli – source : L’Équipe (06/03/2021)