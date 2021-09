LFP, SA DÉCISION INIQUE… l’OM !

Nous attendions avec impatience la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Qu’elle tarde à se faire connaitre indiquait qu’elle serait tordue, et que les membres de la Commission se devaient de jouer serré pour justifier ce qu’ils avaient produit.

Toute autre sanction qu’une victoire olympienne sur tapis vert ne pouvait que nous décevoir.

Si on l’examine bien, ce verdict a clairement voulu s’écarter de la jurisprudence pourtant très claire. Envahissement de terrain lors de Bastia-Lyon, victoire sur tapis vert de Lyon. Même chose lors de Nantes-Toulouse, match gagné pour Toulouse.

On a cherché à ne mécontenter complètement personne. On a construit un chemin étroit et tortueux qui singe des sanctions envers les deux clubs, mais on a surtout voulu ne rien donner à l’OM. Surtout à l’OM.

Deneux, président de la Commission et par ailleurs supporter notoire de Paris Saint-Germain, nous confiait qu’il n’était pas question de donner les trois points à un club qui a souhaité en bénéficier en ne reprenant pas le match. Lunaire !

Comme si nous pouvions croire une seule seconde qu’en reprenant la rencontre, nous nous serions vus attribués ces trois points. Comment croire une chose pareille ?

En donnant une sanction symbolique à Payet, la commission a pourtant implicitement reconnu la pleine responsabilité de l’organisation niçoise. Elle n’est pourtant pas allé au bout de la logique de son constat.

Ce qui est encore plus fou, c’est qu’il semble que la commission se soit laissé dicter ses sanctions par le président lyonnais. Celui-ci n’avait pas tardé a indiqué à chaud que le retrait de points lui semblait la solution la plus juste. La décision l’arrange bien

L’occasion encore de vérifier que les instances du foot sont gangrénées par un sale esprit, un esprit où on considère qu’il faut prioritairement se saisir de ce qui arrive et trouver la faille qui profiterait à son propre club. Ceux qui tirent les ficelles organisent une justice à géométrie variable systématiquement en défaveur de l’OM.

En enlevant deux points à Nice, on ne pouvait plus donner les trois attendus par le club marseillais. Exactement ce que voulait Aulas dont le club ne se voit pas trop distancé pour l’instant par le rival marseillais.

La décision de la commission est immorale, inique (inique l’OM).

Elle ouvre la porte à tous les supporters dont l’équipe est en train de perdre, auxquels il suffira de foutre le bordel, en balançant un projectile, pour que le match soit rejoué.

Nous ne pouvons qu’encourager les instances olympiennes à continuer de demander réparation avec une victoire olympienne sur tapis vert, car c’est là que se trouve la justice dans sa nécessaire exemplarité.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert