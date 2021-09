Une étude nomme l’OM club le plus détesté de France !

Après un mercato estival très dynamique et un début de saison plutôt réussi, l’Olympique de Marseille revient aux avants postes dans le championnat. Mais au niveau des supporters, la notoriété n’est peut-être plus au rendez-vous. C’est du moins ce qu’avance l’enquête menée par European Football Benchmark.

Tandis que la Ligue 1 va reprendre ses droits après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille se déplacera à Monaco pour le compte de la cinquième journée de championnat. Si l’OM n’a officiellement perdu aucun match (deux victoires, un nul et le résultat de la rencontre face à Nice n’étant toujours pas fixé), la situation sportive contrasterait avec celle dans les tribunes.

C’est en tout ce qu’annonce l’enquête menée par European Football Benchmark. En effet selon eux, l’OM ne serait plus le club le plus populaire de France…

L’OM, club le plus détesté de France selon European Football Benchmark

La liste des clubs les plus détestés de France est la suivante :

1. Olympique de Marseille (29%)

2. Paris Saint-Germain (25%)

3. Olympique Lyonnais (17%)

4. AS Saint-Étienne (12%)

Si l’OM est le club le plus détesté de France, il n’est pas non plus le plus apprécié selon l’enquête. La liste des clubs les plus appréciés de France est la suivante :

1. Paris Saint-Germain (59%)

2. Olympique Lyonnais (53%)

3. AS Monaco (51%)

4. LOSC (50%)

5. Olympique de Marseille (47%)