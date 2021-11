Une grosse vente en janvier ? Une incertitude face à l’ESTAC, et objectif Conférence League… les 3 infos OM de ce vendredi

FCMarseille vous propose tous les soirs à 20h10 les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi : Longoria compte toujours réaliser un gros transfert côté départ cet hiver, Sampaoli fait le point sur le groupe avant OM – Troyes ce dimanche et l’OM pourrait être reversé en Conférence League…

Longoria espère un transfert de Caleta-Car en janvier ?

Jorge Sampaoli répète que son groupe est jeune et qu’il aurait besoin de plus d’expérience. Si Pablo Longoria veut satisfaire son coach, il va devoir vendre un élément lors du prochain mercato. L’objectif serait toujours le même : trouver une porte de sortie pour Duje Caleta-Car. L’international croate avait refusé de rejoindre Wolverhampton (Angleterre) et Valence CF (Espagne) l’été dernier au grand dam du président espagnol de l’OM. Relancé par Sampaoli et titulaire dans la défense olympienne, le joueur de 25 ans sera-t-il sollicité cet hiver ?

Selon l’Equipe de ce vendredi, « son match de jeudi n’est pas une bonne publicité, si jamais certains recruteurs étaient présents au Nef Stadyumu. Cela ne l’empêchera sans doute pas de signer un jour en Premier League ou ailleurs et l’OM poussera dès janvier dans cette direction. » Reste à savoir si l’intéressé ouvrira la porte à un départ cette fois, il lui reste encore un an et demi de contrat avec le club marseillais (2023).

En conférence de presse avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le mercato et la nécessité d’avoir des joueurs expérimentés pour mieux appréhender les rencontres et la pression du club.

On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés — Sampaoli

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

Concernant le groupe, nous verrons si Ünder est disponible. Tout le monde est là sinon — Sampaoli

En effet, l’ancien sélectionneur du Chili va pouvoir compter sur les retours de Payet et Rongier, suspendus face à Galatasaray. Balerdi qui a purgé son match de suspension face à Lyon devrait logiquement être lui aussi disponible. Par contre, Sampaoli a confié qu’il y avait toujours un doute concernant Cengiz Under. L’ailier droit s’est blessé au dos en sélection et reste incertain pour cette rencontre. Le reste du groupe est disponible…

Pierre Ménès pointe du doigt la mise en place de Sampaoli avec notamment un Pape Gueye milieu gauche, mais aussi le piètre niveau de Milik, Gerson et Kamara…

Gerson est un fantôme, malgré son doublé Milik n’apporte rien dans le jeu. Mais le plus inquiétant, c’est Kamara — Ménès

« Plusieurs constatations sur le match marseillais. D’abord, la compo d’équipe assez incompréhensible de Sampaoli avec Gueye aligné milieu gauche, ce qui ne correspond en rien à ses qualités. Ensuite, il est évident que, lorsque Payet n’est pas là, cette équipe n’est pas la même. Ce qui n’est pas un scoop. Enfin, les erreurs défensives, qui ont notamment coûté le premier but stambouliote. Le second est venu de Caleta-Car contre son camp et l’OM était mené 2-0 au repos. Le troisième but signé Feghouli – qui reste encore un sacré joueur – a définitivement assommé les Olympiens, qui ont réduit le score sur un penalty de Milik avant d’encaisser un quatrième but signé Babel, quelques secondes après son entrée en jeu. Le second but de Milik en fin de match a donné au score des proportions plus honorables. Mais bon, il y a trop de choses qui ne vont pas dans cette équipe. Gerson est un fantôme, malgré son doublé Milik n’apporte rien dans le jeu. Mais le plus inquiétant, c’est Kamara, sans doute perturbé par son contrat et qui a perdu un nombre incalculable de ballons. Le petit Dieng a fait de bonnes choses mais il n’en demeure pas moins que le bilan européen de l’OM reste très faible, même si ce groupe était compliqué vu le pédigrée des adversaires. Marseille devrait jouer le barrage face au deuxième d’un groupe de Conférence League. Pas certain que cela fasse passer la pilule auprès des supporters phocéens… » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (25/11/2021)

Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer — Sampaoli

« La Conférence League ? Peu importe la Coupe d’Europe qui se présente à nous, nous voudrons la jouer. Mais nous devrons nous améliorer. Nous ne pouvons pas offrir à chaque match des situations comme celles d’aujourd’hui. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (25/11/2021)

