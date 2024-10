Une offre de 72M€ pour Greenwood ? Le point sur les blessés et Harit sur le banc… Les 3 infos OM de ce mardi 1er octobre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Au menu ce soir : le FC Barcelone sur Greenwood ? Des nouvelles des blessés et Harit envoyé sur le banc ?

72M€ pour Greenwood ?

Le jeune attaquant de l’OM Mason Greenwood (23 ans) a réussi ses débuts en Ligue 1. Même si ce dernier n’a plus marqué lors des 3 derniers matches, sa cote est haute et de gros clubs sont sur les rangs. Le FC Barcelone pourrait faire une grosse offre l’été prochain… Selon le Sun, « le FC Barcelone suite attentivement les prestations de Greenwood avec l’OM et le club « serait prêt à offrir jusqu’à 72M€ pour l’ancienne star de Manchester United. » Le joueur de 23 ans était déjà suivi par le FCB la saison dernière lorsqu’il évoluait en Liga à Getafe. Il serait la priorité de la direction du Barça pour le mercato 2025. Cependant, des sources proches du joueurs estiment que ce dernier se sent bien en France et ne compte pas partir si vite. Pour rappel, d’autres gros clubs européens comme l’Atlético Madrid et le Bayern Munich sont également interessés par le joueur. Le nom du PSG est aussi évoqué dans cet article, le club parisien aurait « envoyé des recruteurs pour surveiller l’ancien international anglais et n’aurait aucun mal à égaler Barcelone si les clubs se retrouvaient impliqués dans une guerre d’enchères. » Koné touché à la cheville, Rongier de retour cette semaine à l’entrainement L’OM s’est incliné face à Strasbourg dimanche, en plus de la défaite, De Zerbi doit aussi faire avec la blessure de Koné. Valentin Rongier était forfait pour cette rencontre, la Provence fait un point sur l’état de ces deux milieux de terrain. En effet, selon la Provence, Ismaël Koné souffre de la cheville, le milieu de terrain canadien doit passer des examens complémentaires ce lundi afin de connaitre la gravité de sa nouvelle blessure. Valentin Rongier était forfait car il a ressenti une gêne au mollet, il doit reprendre l’entrainement en milieu de semaine et pourrait être encore un peu juste pour vendredi et la reception d’Angers. A noter que Bamo Meité sera absents plusieurs semaines, Quentin Merlin pourrait revenir après la trêve internationale. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Roberto de Zerbi s’est exprimé en conférence de presse d’après match suite à la défaite de son équipe face à Strasbourg ce dimanche soir (1-0). Le technicien italien a été interrogé sur la première d’Adrien Rabiot entré en jeu pour remplacer Ismaël Koné. Selon les propos relayés par l’Equipe, le milieu canadien aurait reçu un coup. « Rabiot devait jouer moins de trente minutes mais la blessure de Koné, qui a pris un coup, a accéléré les choses. C’est un joueur important, il a effectué une bonne entrée en jeu mais il n’est pas encore à 100 %, pas encore prêt à débuter un match. » La blessure de Koné, qui a pris un coup — De Zerbi Qu’en est-il vraiment ? A l’heure actuelle aucune information n’a été communiqué par le club, le joueur lui est sorti en pleurs du terrain… Il était deg. J’espère plus de peur que de mal. pic.twitter.com/YWcDAFbwxJ — Sananbave (@Sananbave) September 30, 2024

A LIRE AUSSI : Strasbourg – OM (1-0) : Marseille chute pour la première fois ! Greenwood en 10 à la place d’Harit ?

Mason Greenwood fait un début de saison de qualité avec l’OM, 5 buts en 6 matchs, et une activité remarqué. Pour autant, l’Anglais pourrait être repositionné dans le cœur du jeu afin de pallier les carences d’Amine Harit.

En effet, suite aux performances moyennes d’Amine Harit, Roberto De Zerbi envisagerait de modifier son onze. Selon la Provence, « Mason Greenwood pourrait devenir une option au poste de numéro 10. » Le jeune Ismaël Koné semblait être une solution mais sa blessure à la cheville devrait encore l’éloigner des terrains, Carboni n’a pas encore lancé sa saison alors que Rabiot pourrait aussi être une solution à ce poste…

Avec 5 buts en 7 matches, Mason Greenwood s’est imposé comme un vrai danger pour les défenses du championnat français. Arrivé cet été de Manchester United, il s’est très vite adapté au climat et roule désormais sur la Ligue 1, de quoi satisfaire largement sa direction qui le complimente. Notamment Pablo Longoria qui, malgré les accusations, est heureux du rendement de son ailier. « C’est un joueur qui fait la différence sur le plan technique. Ses performances sont excellentes depuis qu’il est arrivé à Marseille. Il s’est très bien adapté et cela se traduit par l’impact énorme qu’il a eu lors des trois premières journées de Ligue 1″, s’est ainsi réjoui le président marseillais dans un entretien donné au média espagnol Relevo.

Malgré la polémique ayant accompagné sa signature cet été à l’OM, Pablo Longoria se dit pleinement satisfait par le niveau et l’attitude de Mason Greenwood à Marseille en ce début de saison.https://t.co/r09yiYolAr — RMC Sport (@RMCsport) September 25, 2024

« Tout ce qu’on m’a dit sur lui à Getafe correspond à ce que je vois aujourd’hui au quotidien. (…) Son arrivée a été très rapide. On en a discuté avec l’entraîneur (Roberto De Zerbi). Il le connaissait déjà et tout s’est fait rapidement, même s’il y a eu quelques discussions. On croit en son talent et nous sommes très heureux de ce qu’il fait. Son comportement est fantastique et nous sommes fiers de l’avoir avec nous à Marseille », a appuyé Longoria.

A lire aussi : Mercato : l’OM toujours intéressé par ce défenseur de Premier League ?