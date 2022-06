Une « option prioritaire » sur deux talents sénégalais, Luis Henrique a trouvé un accord ? Et l’agent de Claudinho est cash… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : L’OM a une « option prioritaire » sur deux talents sénégalais, Luis Henrique a trouvé un accord ? Et l’agent de Claudinho est cash !

L’OM a une « option prioritaire » sur deux talents sénégalais !

Sur tous les fronts depuis le début du mercato, Pablo Longoria met tout en œuvre pour renforcer l’effectif de l’OM mais pas que. En faisant venir Marco Otero en tant que directeur du centre de formation, Longoria souhaite s’appuyer sur des jeunes quitte à les signer très jeunes et de les accompagner en post-formation. Selon L’Equipe, l’OM aurait une option prioritaire sur deux jeunes joueurs sénégalais.

L’OM et le Sénégal sont souvent liés. Énormément de sénégalais sont passés par le club et y ont performé, comme Mamadou Niang, Souleymane Diawara ou bien sûr l’illustre ancien président de l’OM pape Diouf. Diambars est partenaire privilégié de l’OM depuis la signature d’une convention de trois ans fin 2019 et dont Bamba Dieng représente le premier joueur à endosser le maillot olympien, qui a été une belle réussite. L’Olympique de Marseille a d’ores et déjà envoyé deux entraîneurs sur place, l’un en formation, l’autre en post-formation pour accélérer certaines choses, gérer l’évolution des joueurs. Par ailleurs, l’Equipe explique que l’OM possède une option prioritaire sur deux talents du club sénégalais. Le nom du défensur Mikael Ngor Faye a déjà été évoqué à plusieurs reprises…

Invité du FCM il y a deux ans, Charles Kaboré, ancien joueur de l’OM et international burkinabé a déclaré que le club marseillais doit recruter en Afrique. « Il y a beaucoup de talents en Afrique. L’OM est très supporté là-bas. Pour moi ça a été une fierté, un honneur d’être dans ce club. Ça me suit toujours. Je suis le club de loin. J’encourage ce que font les dirigeants. Ils ont eu une bonne idée de s’associer à l’Afrique. Il y a beaucoup de talent. Il faut explorer et amener ces jeunes qui peuvent apporter à l’équipe. L’OM peut dépenser moins en les faisant venir. Je parlais de ça au président. J’espère qu’ils auront de bons joueurs avec du talent » Charles Kaboré – Source : Football Club de Marseille

Luis Henrique a trouvé un accord ? (à un montant moindre…)

Son départ est attendu depuis quelques semaines et selon le journal italien Tuttomercatoweb, le Torino et Luis Henrique se serait mis d’accord. Une semaine après que les dirigeants marseillais aient rencontré la direction turinoise.

L’ailier brésilien disposait d’autres offres mais aurait donc accepter celle du Torino selon TMW. Luis Henrique qui a eu du mal à s’imposer à l’OM devrait donc se relancer en Italie. La semaine passée déjà, Longoria et Ribalta avait rencontré le directeur sportif du Torino, et s’était mis d’accord sur un prêt avec une option d’achat de 6 millions d’euros. Pour rappel Luis Henrique avait signé à Marseille pour 8 millions en provenance de Botafogo. L’Olympique de Marseille ne détiendrait que 70% de du joueur. Botafogo en aurait conservé 5% tandis que son ancien club Três Passos Atlético Clube en détiendrait toujours 25%. L’OM ne récupérerait donc à peine plus de 4M€ dans l’opération, soir la moitié de la somme investie en 2020 ?

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC

L’agent de Claudinho est cash !

Alors que dans la matinée les supporters marseillais se faisaient une joie de voir le brésilien au Vélodrome, l’agent de Claudinho a affirmé que son joueur resterait au Zénith Saint-Petersbourg.

C’est le journaliste brésilien Mauro Cezar qui avait annoncé l’intérêt du club olympien mais l’agent du joueur Luis Fernando Garcia a rapidement démenti ces informations sur le média russe Sport 24. Une piste intéressante de plus qui s’éloigne à l’OM, dont le mercato tourne au ralenti. Pour le moment, le club n’a enregistré aucune arrivée pour l’équipe première. Claudinho avait tout l’air d’être le bon coup pour préparer l’après Dimitri Payet mais ne devrait donc pas avoir lieu.

Si la rumeur ne datait que d’hier elle avait déjà beaucoup fait réagir les supporters marseillais sur les réseaux sociaux, et l’annonce de son agent devrait en décevoir quelques-uns. En effet, il a affirmé que le brésilien, élu meilleur joueur du championnat russe resterait au Zénith la saison prochaine.

«l’intérêt de Marseille et de la Roma est une autre rumeur. J’ai dit à plusieurs reprises que Claudinho resterait au Zenit.» Luis Fernando Garcia – source : Sport 24 (27/06/2022)