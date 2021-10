Une pépite argentine dans le viseur, Arteta drague Saliba et la concurrence autour de Boga… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce samedi : Julian Alvarez pisté par les plus grands clubs européens, Arteta évoque les performances de Saliba, Jérémie Boga…

Pisté par les plus grands clubs européens, la jeune pépite de River Plate Julian Alvarez n’en finit plus de briller avec son club de Buenos Aires. Et selon le quotidien argentin La Nacion, l’Olympique de Marseille serait également sur le coup…

Comme le rapporte le journal argentin La Nacion, l’attaquant de River Plate Julian Alvarez est dans le viseur de nombreux cadors européens. Auteur de onze réalisations en championnat depuis le début de saison, le jeune avant-centre de 21 ans enchaîne les prestations de haut niveau. Résultat, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’AC Milan, l’AS Rome, Tottenham, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain sont sur les tablettes de la jeune pépite sud-américaine. Mais pas seulement…

En effet selon les informations de La Nacion, l’Olympique de Marseille garderait un œil sur les performances de Julian Alvarez. À voir si la concurrence intense pour le jeune attaquant argentin dissuadera, ou non, les dirigeants marseillais…

Julian Alvarez a inscrit 25 buts en 90 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot de River Plate depuis 2018.

Prêté par Arsenal sans option d’achat lors du dernier mercato estival à l’Olympique de Marseille, William Saliba réalise un début de saison tonitruant. Des performances qui n’ont malheureusement pas échappé au coach des Gunners, Mikel Arteta…

Lors de l’été dernier, Pablo Longoria a rénové en profondeur l’effectif de l’OM. Mais s’il y a une arrivée qui a le plus impacté le niveau de jeu des olympiens, c’est bien sûr celle de William Saliba. Comme l’en atteste sa récente performance de haut vol face au PSG, et son tacle salvateur sur Kylian Mbappé en tant que dernier défenseur, Saliba a sauvé à de maintes reprises l’Olympique de Marseille lors de ce début de saison.

« Est-ce que j’ai regardé Saliba contre le PSG ? En tant que club, nous sommes toujours en contact. Nous sommes allés le voir et nous gardons un œil sur ses progrès. Y’a-t-il une place pour Saliba ? Je pense qu’il y a une place. Cela va dépendre de ce qui arrive avec d’autres joueurs et ce n’est pas une conversation à avoir maintenant » Mikel Arteta — Source : Conférence de presse (29/10/21)

Le 25 juillet 2019, William Saliba est vendu pour 29 millions d’euros par l’AS Saint-Étienne (record du club) à Arsenal. À seulement 18 ans…

Même si Pablo Longoria a fortement renforcé l’effectif marseillais l’été dernier, et notamment le secteur offensif, l’Olympique de Marseille garderait toujours un oeil sur Jérémie Boga selon le journaliste italien Nicolo Schira. Mais un club de Serie A pourrait devancer l’OM sur ce dossier…

Si son contrat avec Sassuolo court jusqu’en juin prochain, l’ailier de la Côte d’Ivoire Jérémie Boga semble plaire à de nombreux clubs. Si l’Olympique de Marseille, d’où il est originaire, continue d’avoir un oeil sur son profil, un autre club du Calcio pourrait jouer un mauvais tour à l’OM selon le journaliste Nicolo Schira.

#Atalanta are really interested in #Sassuolo’s winger Jeremie #Boga. Opened talks with his brother/agent Daniel and the CAA Base, which will be the agency that will represent the french player. #OlympiqueMarseille are also monitoring the situation. #transfers #OM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 28, 2021