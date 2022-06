Une piste made in Ligue 1, c’est chaud autour de Luis Henrique et c’est officiel pour la seconde recrue ! Les 3 infos mercato de ce jeudi 30 juin !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Longoria contacte les agents d’un espoir made in Ligue 1, c’est chaud autour de Luis Henrique ! Deux clubs négocient un transfert (dont Nantes), et la première recrue (7M€) arrive !

Longoria contacte les agents d’un espoir made in Ligue 1 !

Pablo Longoria a plusieurs priorités lors de ce mercato estival 2022. Le président olympien cherche un milieu défensif mais aussi un ailier gauche. Il pourrait tenter de recruter en Ligue 1, un espoir au poste…

Même si Konrad de la Fuente est attendu pour sa seconde saison à Marseille, Luis Henrique devrait lui changer d’air. Le poste d’ailier gauche n’a pas vraiment trouvé son titulaire même si plusieurs joueurs ont pu l’occuper la saison dernière. En effet, Dieng, Bakambu mais aussi Harit ou encore Payet voire même Gerson ont joué à ce poste. L’OM cherche un spécialiste du poste et pourrait tenter sa chance du côté de l’AS Monaco…

Longoria veut se faire prêter Sofiane Diop ?

Selon Footsenegal, Pablo Longoria aurait contacté les agents de Sofiane Diop afin de connaitre sa situation. L’ailier gauche de tout juste 22 ans a été moins en vue la saison dernière après une saison 2020/2022 très convaincante. Le recrutement de Minamino en provenance de Liverpool ne va pas arranger sa statut. L’Equipe évoquait d’ailleurs un possible départ cet été, le jeune ailier n’était pas une priorité pour le coach Clément. Pablo Longoria aimerait négocier un prêt et compte sur la participation en Ligue des Champions pour attirer Diop. Nice, Leicester et Dirtmund seraient aussi sur le coup…

Outre Pablo Longoria, Jorge Sampaoli serait lui aussi convaincu par son profil. Le joueur a tout de même marqué 6 buts et offert 5 passes décisives en 30 matches lors de la dernière saison. Ses qualités technique, son sens de la passe sont des atouts indéniables. Reste à savoir si Monaco est prêt à laisser filer son jeune talent dans le cadre d’un prêt avec OA…

C’est chaud autour de Luis Henrique ! Deux clubs négocient un transfert (dont Nantes)

Luis Henrique devrait bien quitter Marseille lors de ce mercato estival. L’ailier brésilien est proposé par Longoria et son staff et dispose de plusieurs options.

Alors qu’un accord est évoqué du côté du Torino (un prêt avec OA de 6M€), Luis Henrique aurait d’autres possibilités. En effet, selon les informations de RMC Sport et du média sud-américain Globo Esporte, Nantes et l’OM « négocient un accord pour le transfert du joueur de 20 ans. » Le joueur brésilien n’était pas à la reprise de l’entrainement hier, il pourrait quitter Marseille avant la fin de la semaine. Antoine Kombouaré aimerait récupérer Luis Henrique, d’autant que Simon est annoncé sur le départ. Cependant, Nantes n’est pas le seul club sur le coup…

Nantes et le PSV pour un transfert de Luis Henrique

RMC rappelle que plusieurs clubs italiens dont le Torino sont intéressé par le joueur. De plus, « le PSV songerait aussi à récupérer le joueur de l’OM lors du mercato. » Luis Henrique ne semblait pas emballé par l’option italienne selon certaines rumeurs, son agent pourrait être plus attiré par l’Eredivisie sauf si Nantes se montre convaincant. A suivre…

Ribalta va s’occuper des ventes — M. Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Officiel pour Touré !

Thierry Mode alias Titi c’est toi le boss sur Twitter a mis le feu aux réseaux sociaux pour la première fois de ce mercato estival ! Une première recrue devrait arriver !

Le mercato de l’Olympique de Marseille enfin lancé? C’est ce qu’il faudrait comprendre en voyant le tweet de Thierry Mode en ce début d’après-midi… Le supporter est un habitué de la Commanderie et a certainement vu un joueur débarquer au centre d’entraînement.

Accord autour de 7 millions d’euros?

Isaak Touré est la seconde recrue de l’OM près Gigot. Le motnant du transfert est estimé à 5,5M€ + 2M€ de bonus !

Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff…

« Nous avons ciblé les postes que nous voulons renforcer et ceux sur lesquels nous avons besoin de nous améliorer. En ce moment, nous faisons face à un marché très spéculatif. Nous avons donc nos objectifs mais il faut rester cohérent par rapport à cette tendance, comme nous le faisons depuis le premier jour au club. Cette cohérence doit également se retrouver dans notre identité de jeu, avec des profils de joueurs déterminés à nous rejoindre par cette idée de construction de l’équipe et qui souhaitent pleinement s’engager dans le projet du club. Ce sont les bases. Ensuite, nous fonctionnons par priorité. Je le répète mais c’est tellement important : nous voulons donner un maximum de cohérence au projet. C’est la clé. Comme la saison dernière, nous devons travailler tous ensemble dans la même direction. Sur le recrutement, c’est une véritable logique de construction collective avec Jorge et son staff, autour de deux aspects : le style de jeu de l’équipe et les profils des joueurs, qui doivent être complémentaires entre eux. C’est un travail essentiel avec beaucoup de problématiques, qui doit aboutir sur notre capacité à mettre l’individuel au service du collectif avec une identité de jeu très forte. C’est pour ça que c’est très, très important que tout le monde puisse réfléchir ensemble et travailler dans la même direction pour la bonne conduite du projet. » Pablo Longoria – Source : Site Officiel