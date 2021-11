Une piste s’envole, Caleta-Car pisté, et Ünder blessé… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de ce jour. Au programme ce mardi : L’avenir de Caleta-Car, Almada va quitter son club, et Ünder forfait avec la Turquie…

Le club américain était passé à deux doigts d’enrôler la pépite argentine l’été dernier mais le manque de temps pour finaliser son visa de travail l’en avait empêché. En revanche, il devrait bien rejoindre les Etats-Unis cet hiver comme il vient de l’annoncer…

Amine Harit a signé à l’OM à la fin du mercato estival. Mais le premier choix, de Pablo Longoria à ce poste, était sans doute Thiago Almada. Le jeune espoir du football argentin et mondial de 20 ans était pendant un temps une volonté marseillaise. En revanche, la somme réclamée par son club Vélez (15 millions hors bonus) avait découragé la direction de l’OM.

Mais il y avait aussi l’Atlanta United sur le coup. D’ailleurs, c’était bien là-bas qu’il devrait s’engager jusqu’en 2026 d’après Fabrizio Romano cet hiver. Il a confirmé son départ au micro de Tyc Sport : « Je rejoindrai Atlanta United au mercato de janvier, c’est vrai. L’accord est conclu mais pas encore officiel. » . L’Olympique de Marseille devra encore patienter, avant de signer la pépite argentine…

