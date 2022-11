Une star du FC Barcelone lâche : « ce n’est pas le Vélodrome »

Beaucoup de joueurs qui viennent affronter l’OM au stade Vélodrome sont souvent étonnés par la puissance du public marseillais. Interrogé en conférence de presse sur les supporters français au Qatar, Ousmane Dembélé a lâché une petite phrase sur le stade olympien.

En conférence de presse mercredi, Ousmane Dembélé a été interrogé sur l’ambiance lors du match France-Australie. Ce dernier a apprécié le soutien des supporters français mais il a cependant souligné que c’était loin d’être une grosse ambiance. Les tribunes du stade Al-Janoub était globalement calme malgré la présence de 3.000 spectateurs français. Dembélé a ironisé en précisant que ce n’était pas non plus le stade Vélodrome.

Ce n’est pas le Vélodrome ou le Borussia Dortmund — Dembélé

« Ça va ! J’ai entendu que les supporters nous encourageaient derrière le but. On était très heureux. On a besoin de leur soutien pour aller très loin dans cette compétition… Ce n’est pas le Vélodrome ou le Borussia Dortmund. (…) Mais on était très contents de leur soutien, on est partis les applaudir à la fin. On a besoin de tous les Français pour aller loin dans cette compétition ». Ousmane Dembélé – source : Conférence de presse (23/11/2022)