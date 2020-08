Une (très grande) légende de l’OM tacle sévèrement Eyraud…

Jean-Pierre Papin est peut-être le plus grand joueur passé par l’Olympique de Marseille. Il avait en tout cas été élu joueur du siècle dernier. Depuis sa retraite sportive, son retour au club continue pourtant de se faire attendre…

À son arrivée à l’OM, Jacques-Henri Eyraud avait formulé publiquement sa volonté de s’entourer de certaines légendes du club. Finalement…

« JPP » raconte l’approche de JHE en 2016…

Quand Papin attend toujours le mail d’Eyraud…

« En France, on laisse souvent les anciens de côté. C’est dommage, car c’est un gage de son passé, de la réussite d’un club. On peut faire passer un message aux jeunes (…) Avec Eyraud, on s’est vu une seule fois et nous avions évoqué la possibilité que je rejoigne l’OM dans un poste à définir. Il m’a dit : ‘je t’envoie une proposition par mail la semaine prochaine’. J’attends toujours… (…) Un retour à l’OM ? Je l’ai espéré à un moment donné, mais maintenant, je ne me pose plus la question. Si j’avais dû rejoindre Marseille, cela aurait dû se faire avant. »

Jean-Pierre Papin – Source : Le Parisien

La stat :

Jean-Pierre Papin est le seul joueur français à voir remporté le Ballon d’Or alors qu’il évoluait encore en France. C’était en 1991 avec l’Olympique de Marseille…