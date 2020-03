« Une vente de l’OM en préparation ? Tu as des éléments pour y croire à fond… »

Extrait du dernier Marseille Champion Podcast de Football Club de Marseille, dans lequel nos chroniqueurs ont répondu aux questions des auditeurs. La question sur le nouveau fantasme d’une vente prochaine de l’Olympique de Marseille a notamment été posée.

Nico (@CommeElleVient1) a donné son point de vu sur ce thème à récemment refait surface dans la presse notamment après l’arrivée de Paul Addrige comme conseiller de Jacques Henri Eyraud durant le dernier mercato hivernal :

si vente il y a ce ne sera pas avant la décision de la délégation pour la Parc Chanot…

« Je crois à la théorie des optiques, c’est à dire que si tu veux croire qu’une vente de l’OM est en train de se préparer, tu as des éléments pour y croire à fond. Mais si tu es rationnel, tu ne peux simplement dire que tu n’en sais rien. Ce qui a mis le feux au poudre, c’est une rumeur relayée à la fois par un journaliste de Canal+ Geoffroy Garétier, et un site internet à la crédibilité que l’on ne peut attester. Les deux parlaient d’un intérêt d’investisseurs du Golfe. Nous, on n’est pas des marchants de rêve, on n’en sait rien on n’en a aucune idée. Récemment, Romain Mollina disait que McCourt serait à l’écoute… Mon opinion, c’est que si vente il y a ce ne sera pas avant la décision de la délégation pour la Parc Chanot, ca me semble évident. Et ça c’est prévu pour la fin 2021 » Nico @CommeElleVient1 Chroniqueur Marseille Champion Podcast