UNITÉ, OUI MAIS LAQUELLE ?

Voilà vé, franchement, on se sent mieux. Nous ne sommes pas si exigeants en fait. Si l’OM gagnait tous ses matchs, il n’y aurait jamais de problème, c’est quand même pas difficile, mince.

Lendemain de victoire, on est forcément en mode léger même si l’heure est grave.

Nous sommes revenus à la 6e place avec des rennais qui doivent nous rendre visite plus tard, puisque nous devions les rencontrer le jour des incidents de La Commanderie.

De la fraicheur

Nasser à l’issue du match d’hier exprimait au micro de Paga son souhait de faire maintenant une série, il faudra pour cela passer la deuxième le week-end prochain contre un Nantes de combat nouvellement coaché par notre ami Kombouaré.

On a pris un bol d’air frais hier au soir grâce au responsable de la formation olympienne dont la placidité, la gentillesse, et la finesse d’analyse font plaisir à voir. Son choix d’aligner les jeunes Dieng et Luis Henrique devant s’est avéré payant. Il fallait lui faire confiance puisqu’il est le premier témoin de leurs entraînements, même si on pouvait aussi s’interroger sur les risques en leur donnant des responsabilités à tous les deux dans la même zone du terrain. Option payante d’autant plus que lorsqu’ils furent remplacés par Thauvin et Germain, les titulaires habituels faisaient moins bien que les jeunes pousses.

Le plaisir du foot retrouvé

Plus que tout, il semble que Nasser Larguet ait réussi à réinculquer aux joueurs le plaisir de leur métier, celui de jouer au football. Il leur a rappelé ce que doit être une équipe et le message a l’air d’être passé. Nul doute aujourd’hui que l’intérimaire a la capacité pour aller au bout de la saison et qu’il serait peut-être sage de lui en confier la mission.

Je ne veux pas revenir plus que ça sur le match pour ne pas me répéter par rapport à l’analyse d’hier dans mon billet d’après-match, je vous laisse le lien tout en bas. Mais il faut quand même souligner, comme Nasser, qu’il serait bon quand on mène 2-0 à la mi-temps, de monter son niveau de vigilance pour éviter un but dans les premières secondes de la reprise. En corrigeant ce problème, on se rendrait les choses plus faciles.

L’unité selon Longoria ?

J’ai été intrigué par l’interview de Pablo Longoria, toujours par Paga. Ce mot « d’unité » qu’il a répété trois ou quatre fois m’apparaît mystérieux. Elle n’indique pas forcément que la direction de l’OM va faire machine arrière par rapport à ses intentions affichées de casser les conventions des clubs de supporters. Parle-t-il de l’unité actionnaire-direction ? Direction-joueurs seulement ? Et s’il évoque les supporters, inclut-il les groupes dans sa vision ? Il a refusé d’en dire plus, ou je ne l’ai pas entendu.

J’ai comme vous noté les déclarations du maire de Marseille qui a demandé à Jacques-Henri Eyraud de réunir tout le monde autour d’une table. Il ne semblait pas très à l’aise. Je ne vois pas, pour l’instant, les groupes s’asseoir en face du président, mais peut-être que le téléphone a chauffé hier a et que des tractations sont en cours. Je ne le jurerais pas.

D’autres réactions contre le mail hallucinant envoyé par Ouvrard aux clubs de supporters se feront bientôt entendre qui renforceront l’unité indivisible de Marseille autour d’eux. Les olympiens ont-ils commencé à sentir le vent mauvais de la solitude et de l’isolement ? Ce n’est en tout pas cette victoire d’hier au soir qui va changer quoi que ce soit à la situation.

L’axe sur lequel les marseillais sont maintenant organisés tourne autour d’un départ le plus vite possible de Jacques-Henri Eyraud et de sa garde rapprochée. Mais pour cela, il serait bon que Franck McCourt passe par Marseille pour mesurer à quel point la situation pourra difficilement en rester en l’état.

Chaque jour d’ici le prochain match risque d’amener son lot de surprises. Mais pour finir, s’il y en a un qui a fait l’unité en lui et autour, c’est Khaoui. Et ce joueur, qui a subi sans rien dire le rôle de quantité négligeable que Garcia et AVB lui ont semble-t-il injustement attribué, a parfaitement mérité de vivre sous le maillot marseillais ce moment de bonheur. On était heureux pour lui.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert

Le lien ci-dessous donne directement accès à mon billet à chaud d’hier :

https://www.footballclubdemarseille.fr/om-fil-info/khaoui-oui.html