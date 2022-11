« L’OM sera toujours le club de mon cœur »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, champion de France avec Didier Deschamps, Mathieu Valbuena est revenu sur son parcours à l’OM. Il estime faire partie du TOP 10 des meilleurs jours des années 2000 du club marseillais.

Au cours d’une interview accordée à Winamax, l’ancien meneur de jeu de l’OM Mathieu Valbuena est revenu sur son parcours à l’Olympique de Marseille. Il estime ainsi faire partie des 10 meilleurs joueurs olympiens des années 2000 avec Steve Mandanda et Mamadou Niang.

« Est-ce que je suis dans le top 10 des années 2000 à l’OM ? Steve Mandanda est une icône, Mamadou Niang était vraiment un super joueur, ce qu’il a fait en tant que capitaine et sa faculté à faire des un contre un. J’ai fait 331 matchs, je pense qu’à un moment donné tu ne fais pas 331 matchs à l’OM comme ça, c’est pas possible. Ça prouve que tu as le niveau dans le plus grand club français. Ça montre que tu as été régulier. J’ai gagné des trophées et de très belles choses en Coupe d’Europe aussi. Ce qu’on retient c’est ce que tu as fait et ce que tu as gagné. Je pense avoir beaucoup apporté au club, je n’ai jamais triché, j’ai toujours tout donné. Donc oui je me mets dans le Top 10, je ne sais pas à quelle position mais je pense avoir été quelqu’un d’important. Après c’est vrai qu’on minimise mon parcours à cause de ce retour à Lyon que certains n’ont toujours pas accepté, mais c’est un club qui m’aura marqué et ce sera toujours le club de mon cœur. Et j’aurai jamais pu imaginer ça car je suis Bordelais, je n’aimais pas Marseille avant et ils m’ont tout donné. Et ce que tu retiens dans une carrière c’est ce que tu as vécu, ce que tu as gagné, les émotions, pour moi cela n’a pas de prix » Mathieu Valbuena – Source : Winamax (18/11/2022)