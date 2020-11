Valbuena sent l’OM capable d’inverser la tendance en Ligue des Champions !

Après sa défaite face à Porto, l’OM pousse à douze son nombre de défaites d’affilée en C1, soit le record d’Anderlecht égalé. Il faut remonter au 22 février 2012 pour retrouver un succès des Phocéens en C1, face à l’Inter Milan (1-0). Interviewé lors du dernier débat Foot Marseille, Mathieu Valbuena, l’ancien joueur de l’OM est revenu sur le niveau affiché par l’OM en Ligue des Champions cette saison…

Mathieu Valbuena, le milieu offensif de l’Olympiakos, a été interviewé par nos soins et s’est exprimé concernant la saison réalisée par les Marseillais en Europe. Selon lui les joueurs ne doivent pas penser au triste record et peuvent se relancer si victoire il y a face à Porto mercredi.

Marseille aura une réaction c’est quasi sûr – mathieu valbuena

« C’est vrai qu’on leurs rabâche souvent aussi de par les médias et pleins de choses qui font que les réseaux sociaux font aussi mal. Inconsciemment ça trotte dans la tête. On sait très bien que la Ligue des Champions ce n’est pas le championnat et il faut se donner plus qu’à fond. Mais c’est vrai qu’aujourd’hui il y a beaucoup de joueurs qui découvrent cette compétition avec l’OM, seuls trois joueurs l’a connaissait déjà Florian Thauvin, Dimitri Payet et Steve Mandanda. Aujourd’hui lorsqu’on parle de notre dernière épopée en Ligue des Champions on parle que du 0 point mais personne n’évoque les contenus proposés car il y a des matchs que l’on auraient pu gagner. Dans une poule comme la nôtre il suffit que l’OM gagne face à Porto et tout change. Le football va très vite, donc tout est possible. Je sais très bien que Marseille aura une réaction c’est quasi sûr. L’absence du public vaut pour toutes les équipes, il y a certains moments clés dans une rencontre où le public te donne de la force. Forcément une enceinte de 60 000 personnes avec l’ambiance qu’il y a à Marseille bien évidemment c’est un facteur qui compte. Mais il faut s’adapter et malheureusement on commence à s’habituer. » Mathieu Valbuena – Source : DFM (23/11/2020)

POUR VOIR L’INTERVIEW EN INtégralité :