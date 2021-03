Vélodrome – Payan : « Cela ne me convient pas, mon prédécesseur a été roulé dans la farine par les avocats de l’OM et de McCourt »

Le maire de la Ville de Marseille Benoît Payan a accordé une interview au journal l’Equipe ce jeudi. Il évoque notamment le dossier du stade Vélodrome. Il explique ainsi que son prédécesseur s’est fait rouler dans la farine en accordant à l’OM l’exploitation du stade.

Dans l’entourage direct de Frank McCourt on explique que l’exploitation lui va très bien. « Et cela ne me convient pas. Cela a été une signature de mon prédécesseur (Jean-Claude Gaudin), il a été roulé dans la farine par les avocats et les conseillers d’Arema (l’entreprise gestionnaire du stade), de l’OM et de McCourt. Tout le monde est gagnant, sauf le contribuable marseillais. Sur ce coup, McCourt a eu le beurre et l’argent du beurre. C’est comme s’il avait la jouissance et la propriété du stade sans en avoir les inconvénients, inconvénients qui retombent sur les Marseillais. Attention, ce sont des belles négociations pour Arema et lui, avec des « pigeons » en face, pardonnez-moi l’expression. L’exploitation est extrêmement favorable à l’OM, or, je ne suis pas garant des intérêts de Frank McCourt, mais des citoyens marseillais, qui paient les pots cassés depuis des années. » Benoit Payan – source : L’Equipe (04/03/2021)