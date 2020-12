Vente de joueurs, des recrues ? Eyraud annonce la couleur du mercato hivernal…

Invité sur France Bleu Provence ce mardi matin, le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a évoqué la situation financière du club marseillais ainsi que le Mercato hivernal.

s’il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu’on le fera

« On fait face à la plus grande crise de l’histoire du foot et on se demande si l’actionnaire va remettre de l’argent pour prendre de nouveaux joueurs. Je suis à la tête de l’entreprise et je vois un monde s’écrouler. La priorité c’est d’éteindre l’incendie. On parle tous de l’Angleterre mais avec ce qui se passe je pense qu’il va y avoir des conséquences extrêmement négatives. Il faudra être malin pendant ce mercato. On ne va pas forcément vendre des joueurs, et s’il y a des choses intéressantes à faire, bien sûr qu’on le fera. Mais il faut qu’on soit réaliste par rapport à ce marché, impacté par la Covid 19. Vous vous souvenez les fameux 200 millions dans le recrutement annoncés au départ ? On a investi 220 millions finalement. On a investi dans les infrastructures, dans la formation, où on a une vraie filière, solide. Le digital, les médias… on a fait un travail de fond. On a réussi à inscrire un club dans la stabilité. Avec Frank McCourt, on est convaincu que l’on n’obtient rien sans stabilité. Et quand on regarde nos résultats, on est bien plus stable que ce que pouvait être le club par le passé ». Jacques Henri Eyraud – Source : France Bleu Provence