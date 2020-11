Vente OM : Des nouvelles de « l’intérêt » des Saoudien !

Ce printemps et cet été, des rumeurs faisaient état d’un possible intérêt du « Public Investment Fund » (PIF) de l’Arabie Saoudite pour le rachat de l’Olympique de Marseille. Le journaliste anglais Ben Jacobs est revenu sur cette théorie…

Selon lui, le « PIF » n’a jamais vraiment discuté avec l’OM même si le club était dans leur radar lorsqu’ils ont exploré différentes options en Ligue 1. Il confirme également que Frank McCourt ne veut pas vendre et qu’il faudrait débourser au moins 200M£ (environ 200M€) pour le club étant donné les pertes pré-existantes.

Update on PIF and their potential interest in Marseille.

Done some more digging and although club was on PIF’s radar earlier in the year, I am told they were not prepared to pay more than 200 GBP due to pre-existing losses at the club. Frank McCourt has no desire to sell.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 7, 2020