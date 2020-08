Vente OM : « Acheter le Vélodrome ? Ça te coûte à minima 370M€ et encore… »

Le consortium mené par Mohamed Ajroudi veut acheter l’Olympique de Marseille ET le Stade Vélodrome. Ok mais ça coûte combien le Stade Vélodrome ?

Selon notre journaliste Mourad Aerts qui a étudié en détails le financement du Stade Vélodrome (retrouvez son dossier complet sur le sujet plus bas), l’acquisition de l’enceinte du Boulevard Michelet suppose un investissement très très important ! Pratiquement de quoi doubler l’offre théorique déjà avancée par le camp Ajroudi…

Le délirant PPP du Vél’…

« La Mairie et les organismes publics ont déjà mis de leur côté 133M€ pour la rénovation du Stade Vélodrome auxquels il a fallu ajouter 2M€ pour changer les plans du Stade Delort et s’assurer qu’on ne puisse pas y jouer au foot. AREMA de son côté a versé 103M€ plus 100 000 m² constructibles concédés par la Ville, évalués à 30M€. Donc là, on devait en être à 238M€ (133+2+103) mais l’argent frais que AREMA a apporté ne coûte pas « que » 103M€ aux contribuables. AREMA a prêté ces 103M€. Avec donc des intérêts, des dividendes… qui à eux seuls coûtent 175M€ ! C’est à dire que tu payes plus d’intérêts et de dividendes que tu n’as reçu d’argent.

À minima tu dois additionner pour le prix du Vélodrome, 238M€ plus 175M€ d’intérêts, dividendes et tu dépasses déjà les 410M€. Comme tu as déjà commencé à rembourser AREMA ces dernières années, tu peux enlever une quarantaine de millions d’euros. Tu arrives donc à une somme aux alentours des 370M€, mais rien que pour supporter les frais de la dernière rénovation et le PPP avec AREMA.

En sachant que AREMA ne va pas s’asseoir sur ce contrat facilement. Il faudra sans doute les dédommager. Et ensuite la Ville, à la fin du PPP, le Stade Vélodrome il leur revient. Et ce stade, cette propriété, elle a une valeur aussi… Donc un coût pour un éventuel acheteur. »

Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille