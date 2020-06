Vente OM – Ajroudi : « Cela prouve que l’on est bien rentré en période de négociation (avec McCourt) »

Invité dimanche soir sur la radio tunisienne Shems FM, Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé son implication dans le projet de rachat de l’OM. Il affirme que les négociations avec Franck McCourt ont commencé…

Mohamed Ayachi Ajroudi, homme d’affaires tunisien de 68 ans, a confirmé sur la radio tunisienne Shems FM, que l’opération de rachat de l’OM était lancée. Ce dernier ne veut pas confirmer les montants évoqués par le Figaro.

Le projet de rachat de l’OM est une réalité — Ajroudi

« L’idée n’est pas née du moment mais a pris une année de travail, de planification et de consultations. Les consultations pour acheter l’Olympique de Marseille progressent positivement. Le projet de rachat de l’OM est une réalité. Il y a des gens qui travaillent dur derrière ce projet. On a une équipe qui avance bien et aujourd’hui on y va petit pas par petit pas. (…) Cette déclaration du président marseillais prouve qu’on est bien rentré en période de négociation. Un budget de 700 M€ ? J’évoquerai des montants que lorsque le chèque de rachat sera fait. Dans le cas où un accord serait conclu, je n’assumerai pas le leadership du club. Ce qui est convenu avec mes partenaires, c’est que Mourad Boudjellal soit le président de l’OM tandis que moi je mettrai en œuvre un plan pour le président du conseil d’administration ». Ayachi Ajroudi – source : Shems FM (retranscris par beIN Sports le 29/06/2020)