Vente OM – Ajroudi explique que « l’OM ne représente même pas 8 % dans ce projet ! »

Invité dimanche soir sur la radio tunisienne Shems FM, Mohamed Ayachi Ajroudi a confirmé son implication dans le projet de rachat de l’OM. L’homme d’affaires évoque un énorme projet méditerranéen dont l’OM n’est qu’une petite partie…

Sur les ondes de Shems FM, Mohamed Ayachi Ajroudi a expliqué que le projet qu’il portait était vaste et touchait pleins de domaines dont le cinéma, la culture ou le sport. Le rachat de l’OM n’est qu’une partie du projet. Pour autant il affirme que les négociations avec l’OM sont en cours…

Le projet de l’OM n’est pas uniquement sportif — Ajroudi

« Le projet de l’OM n’est pas uniquement sportif. Marseille est une ville majeure du bassin méditerranéen. Ce n’est pas uniquement un projet basé sur le sport. L’OM dans ce projet ne représente même pas 8 % ! Le projet est culturel, cinématographique, sportif dans le but d’être rassembleur avec nos différences. Le vendeur veut toujours vendre au plus haut prix et l’acheteur veut toujours acheter au plus bas. C’est la loi de l’offre et de la demande. Cette déclaration du président marseillais prouve qu’on est bien rentré en période de négociation. » Mohamed Ayachi Ajroudi – source : Shems FM (retranscris par beIN Sports le 29/06/2020)