Vente OM : Ajroudi fait une promesse aux supporters marseillais…

Il avait promis de moins parler, mais Mohamed Ajroudi a accordé un entretien à la Provence pour réaffirmer son ambition. L’homme d’affaires tunisien tente de rassurer les supporters marseillais concernant son projet…

Ajroudi voit très loin et évoque la Ligue des Champions : « L’enjeu est élevé. Je vois un jeu sportif, un OM qui, pourquoi pas, pourrait faire rêver une deuxième fois. Pourquoi pas gagner une deuxième Ligue des champions, pourquoi pas gagner une coupe de France… Voilà ma préoccupation et mon envie. On doit tout mettre en oeuvre pour arriver à ça ». Un discours qui rappelle celui du président Eyraud, Coupe d’Europe à la main à la Commanderie.

Mohamed Ajroudi s’est aussi adressé aux supporters marseillais en affirmant que son projet était solide et qu’il ne les trahirai jamais…

Avec notre équipe, on avance — Ajroudi

» À tous ces gens qui aiment l’OM, je leur dis : « Je ne vous trahirai jamais ». Si j’ai avancé, je sais ce que j’ai fait. Notre objectif avec l’équipe qui est autour de moi, c’est d’apporter du bonheur, de la gagne. Les succès sont fédérateurs, ils effacent les différences. Les supporters peuvent être de toutes origines, de toutes religions, et la victoire rapproche tout le monde. Avec notre équipe, on avance, on ne veut trahir personne. On dit la vérité. On entend tout sur nous, surtout sur moi. Je n’ai jamais pris autant de coups de ma vie professionnelle. » Mohamed Ajroudi – source : La Provence (17/07/2020)