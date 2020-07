Vente OM : Ajroudi veut toujours acheter le club (sans passer par « M. Eyraud qui craint de perdre son salaire »)

Mohamed Ayachi Ajroudi n’entend pas lâcher comme ça, il veut racheter l’OM. L’homme d’affaire franco-tunisien a fait parvenir un communiqué aux organes de presse pour réaffirmer son ambition…

Malgré la réponse formelle de Franck McCourt, Mohamed Ajroudi n’entend pas lâcher l’affaire. Il veut racheter l’OM et estime que l’entourage de McCourt, dont le président Eyraud, fait tout pour faire capoter l’opération afin de protéger leur poste.

L’entourage de McCourt lui communique une perception très déformée de la réalité, par peur de perdre la poule aux œufs d’or

« Je n’ai pas le temps de polémiquer. M. Eyraud, craignant de perdre son salaire, est favorable à la vente pour autant qu’on le garde. Comment pourrions-nous le savoir sans contact ? Nous n’y sommes pas opposés, pour autant qu’il démontre que les pertes de 2017, 2018 et 2019 ne sont pas dues à sa mauvaise gestion financière et sportive. Si une campagne de désinformation, massive ou non, suffit à déstabiliser et fragiliser un club historique, il faut sérieusement remettre en question la solidité de sa structure et de son management. (…) Quant au demi-million que M. Eyraud réclame à titre de dommage-intérêts, nous sommes prêts à le payer sans procès pour une rencontre d’une durée d’une journée face à face, avec M. McCourt en personne. Ainsi, nous éviterons de perdre du temps avec son entourage, qui lui communique une perception très déformée de la réalité, par peur de perdre la poule aux œufs d’or. » » Mohamed Ajroudi – source : communiqué de presse relayé par FootMercato (23/07/2020)