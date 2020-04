Vente OM : « Aldridge, c’est très naïf de croire qu’il est la pour faire des transferts de joueurs »

Pour Football Club de Marseille, le journaliste Romain Molina est revenu sur le sujet brulant de la Vente de l’OM qui fait de nouveau fantasmer les supporters marseillais.

« Si McCourt fait une nouvelle saison comme ça, il va encore perdre de l’argent McCourt. Je ne sais pas exactement pourquoi il veut vendre, je ne suis pas dans sa tête, mais il veut vendre. N’oubliez pas que Paul Aldridge est arrivé, et il n’a pas du arriver pour n’importe quoi. Sir les 5 clubs qu’il a fait en Angleterre, il a assure 4 rachats… Il faut rendre le club plus sexy à la revente, là c’est pas sexy vu la situation financière et le déficit structurel. (…) Les gens qui disent qu’il n’est là que pour les transferts ne connaissent rien au foot, c’est une méconnaissance du milieu… En même temps ça vient de la bouche de quelqu’un qui ne connait rien. C’est pour noyer le poisson. Aldridge c’est quelqu’un qui n’est pas la au quotidien, il me l’a même dit quand je l’ai eu au téléphonique. Il est resté habiter en Angleterre. C’est un nettoyeur, quelqu’un qui va rendre les choses plus sexy et qui fait des transitions. Il est connu pour ça. Il va toujours dans des clubs où la situation financière est compliquée. C’est très naïf de croire qu’il est la pour faire des transfert de joueurs. Aujourd’hui c’est les gagent qui font ca. »‘ Romain Molina – Source : Football Club de Marseille

