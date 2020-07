Vente OM : « Aucun des signaux ne vont dans le sens d’une vente… »

Ce lundi dans France Football, gros dossier sur la vente de l’Olympique de Marseille… Selon un conférencier de l’Université d’Aix-Marseille, le club n’a pas l’air d’être en vente.

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille continuent… Ce lundi, France Football a préparé un gros dossier à ce sujet afin d’y voir un peu plus clair.

Il ne semble pas que le club prépare sa vente — MALTESE

Selon un conférencier de l’Université d’Aix-Marseille interrogé par le média français, l’OM se structure et cela ne donne pas le signal d’un club en vente…

« Au centre, les dirigeants ont mis ce qu’il faut en termes de structures et de moyens humains pour mettre la formation au niveau de ce qui se fait de mieux. Être bon ne suffit plus, on vise l’excellence. Il ne semble pas que le club prépare sa vente. Aucun des signaux ne vont dans ce sens. Mais aucun club n’est invendable, on le voit aujourd’hui. Pas plus l’OM qu’un autre »

Lionel Maltese – Source : France Football