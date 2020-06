Vente OM : Basile Boli demande à Boudjellal de « respecter le club » !

Ce dimanche, Basile Boli a réagi aux dernières déclarations de Mourad Boudjellal concernant un probable rachat de l’OM. L’ambassadeur du club lui demande de respecter le club et son histoire.

Depuis ce vendredi, les informations autour de la vente du club reviennent dans l’actualité. Ces dernières suscitent des réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville — BOLI

Ce dimanche, c’est Basile Boli qui a tweeté en réaction aux déclarations de Mourad Boudjellal. L’ambassadeur de l’Olympique de Marseille demande à l’ancien dirigeant du RCT de respecter le club et son histoire !

« Mr Boudjelal, je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda et Pape (Diouf, ndlr), nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club »

Basile Boli – Source : Compte Twitter

