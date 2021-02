Vente OM : « Beaucoup de fantasmes concernant l’arrivée du prince Al-Walid ben Talal » dixit Molina

Les relations compliquées entre les supporters et la direction ne font que renforcer le fantasme d’une vente. Le journaliste Romain Molina estime que l’arrivée du prince Ben Talal n’est pas d’actualité…

Romain Molina a donné une interview au média Sputnik. Il estime que l’Arabie Saoudite via un de ses princes peut très bien investir sur un club français mais que l’OM n’est pas forcément un club attirant financièrement…

Il ne faut pas un millionnaire mais un milliardaire si possible multimilliardaire pour racheter l’OM — Molina

« On a tendance à considérer que l’Arabie Saoudite rachètera un club pour l’image comme le Qatar ou le Bahreïn, c’est une erreur. Je suis allé à la source, notamment auprès de gens qui travaillent pour le ministère des sports saoudiens, ils voulaient racheter Newcastle pour du business, car ça gagne de l’argent et la Premier League est un championnat mondialisé. Qu’un saoudien achète un club français c’est possible, il y a notamment des négociations en cours avec Châteauroux. Concernant l’OM il y a beaucoup de fantasmes concernant l’arrivée du prince Al-Walid ben Talal Al Saoud, je ne suis pas dans le secret des dieux je peux me planter et j’espère me planter, mais de mon côté il n’y a rien. Qu’un jour un prince arrive pourquoi mais il faut rester prudent. L’OM financièrement c’est… Je ne vois pas quel chef d’entreprise va investir dans un club qui perd autant d’argent par an. Il ne faut pas un millionnaire mais un milliardaire si possible multimilliardaire pour racheter l’OM. Si on est rationnel, ce n’est pas viable économiquement s’il n’y a pas un épurage. D’autres clubs sont aujourd’hui plus sexy à acheter d’un point de vue strictement financier. » Romain Molina – source : Sputnik (23/02/2021)