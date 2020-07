Extrait de l’émission l’Apéro Mercato ce jeudi sur Football CLub de Marseille au sujet de la méthode de communication employé par Mourad Boudjellal qui a faire savoir publiquement qu’il était au coeur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille

Invité dans l’Apéro Mercato, Thierry Audibert, blogger sur FCM, a donné sentiment sur la méthode de communication employé par Mourad Boudjellal qui a faire savoir publiquement qu’il était au coeur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille

« J’étais assez remonté sur le fait que beaucoup de gens critiquaient la forme de communication de Boudjellal qui prétendument ne s’était pas encore adressé à McCourt et est venu se répandre dans la presse pour exposer sa volonté d’acheter le club. Or pour moi, c’est une communication qui me va très bien, car on considère que les supporters sont aussi importants que le propriétaire. C’est un mélange des deux l’Olympique de Marseille. Lorsqu’il dit qu’il avait déjà tenté d’approcher McCourt, on peut le croire, comme on peut ne pas le croire. De la même façon que quand McCourt dit qu’on ne lui a pas fait de proposition ou d’approche, on peut aussi ne pas le croire. Donc sur la forme je trouve ça très très bien d’envoyer un coup de pied dans la fourmilière, de voir comment ça bouge et de dire : »Attention, si vous lisez qu’il n’y a pas de proposition ou d’acheteur, c’est pas vrai il y en a, nous, on est prêt ! » Thierry Audibert – Source : Football Club de Marseille (03/07/2020)

