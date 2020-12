Vente OM : Bernard Tapie se paye Mourad Boudjellal !

L’ancien président de l’Olympique de Marseille Bernard Tapie a réagi suite à la campagne médiatique de Mourad Boudjellal qui affirme vouloir racheter le club marseillais avec des investisseurs pour en devenir le président.

Mourad Boudjellal fait actuellement la tournée des médias pour faire la promotion de son livre « J’en savais trop… » (Editions Solar). L’ancien patron du RCT en profite pour rappeler à chaque prise de parole son ambition de racheter l’OM avec un pool d’investisseurs. Interrogé par La Provence , l’ancien président de l’Olympique de Marseille Bernard Tapie n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a donné son sentiment sur la méthode employée par Mourad Boudjellal pour tenter de racheter le club olympien.

Il faut vraiment que Boudjellal se calme — Tapie

« Ce que fait Boudjellal, ce n’est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d’un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu’il y a des choses qu’on peut faire et d’autres qu’il est interdit de faire. (…) Ce qui est interdit, c’est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c’est que le club soit à vendre, la deuxième, c’est que vous ayez les moyens de l’acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l’OM affirme qu’il n’est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir. » Bernard Tapie – Source : La Provence (07/12/2020)

L’ancien « Boss » de l’Olympique de Marseille et actuel parton du groupe de presse qui détient le journal La Provence juge également les prises de parole de Mourad Boudjellal « malsaines », « inutiles » et « nuisibles » :

« Elles ne sont pas dignes d’un mec qui a réussi comme lui dans le rugby, conclut-il. J’attendais de lui autre chose, y compris dans la gestion possible du club. Mais avant de commencer à dire, j’arrive avec Zidane, soyons sérieux. Il faut vraiment que Boudjellal se calme. » Bernard Tapie – Source : La Provence (07/12/2020)