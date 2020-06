Vente OM : Boudjellal a rencontré certains groupes de supporters !

L’ancien président du RCT Mourad Boudjellal poursuit sa campagne médiatique pour faire connaitre son projet de rachat du club marseillais. Après avoir nous avoir accordé hier un long entretien dans l’émission « Débat Foot Marseille », il s’est entretenu avec un groupe certains représentants des groupes de supporters de l’OM.

Hier, Mourad Boudjellal était l’invité de Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille. Il nous a ainsi détaillé le projet de rachat de l’Olympique de Marseille au cours d’un long entretien. Selon les informations du journal. l’Equipe, il s’est ensuite entretenu avec plusieurs « figures des virages du Vélodrome, leaders ou responsables d’associations de supporters » à l’hôtel Mercure Toulon-La Seyne-sur-Mer. L’ancien dirigeant du RCT leur a ainsi parlé du rachat de l’Olympique de Marseille.

On apprend également que Boudjellal et Rachid Zeroual, président des South Winners, ont déjà échangé plusieurs fois par visioconférence depuis le mois de mai.

La Déclaration – Eric Di Meco

« Ça dépend aussi de l’envie ou non de Frank McCourt de vendre. Malgré tout, c’est son club et il fait ce qu’il veut. Tout est à vendre, mais peut-être pas à n’importe quel prix, peut-être pas à n’importe quel moment. J’ai peur que si ça ne se fait pas, pour diverses raisons, que la pression populaire soit telle sur les dirigeants actuels de l’OM que la saison prochaine puisse être très très compliquée. Beaucoup penseront que c’est à cause de la direction actuelle que ça a capoté. Il peut y avoir des banderoles de la première à la dernière journée. Ça m’inquiète, car elle va déjà être périlleuse, la saison prochaine, avec un effectif qui ne sera pas pléthorique. S’il y a ça par-dessus, j’ai peur pour mon club. Maintenant, si ça aboutit et qu’il y a énormément de moyens, je peux te dire que là au Vieux Port on va faire la chenille ! » Eric Di Meco – Source : RMC (30/06/2020)