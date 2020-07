Vente OM – Boudjellal annonce une phase 2 : « On a fait assez de bruit. On va entrer dans le secret des affaires »

Mourad Boudjellal a rencontré certains responsables de groupes de supporters marseillais en début de semaine. Alors que le clan McCourt a écarté l’idée d’une vente, l’ancien président du RCT annonce la phase 2 de leur stratégie…

Suite aux multiples déclarations d’intention de rachat de Mourad Boudjellal mais aussi de Mohamed Ajroudi, le clan McCourt est sorti de son silence mardi soir. Un porte parole de l’homme d’affaires américain a précisé que le club n’était pas à vendre et qu’il n’y avait pas de négociations en cours avec le businessman franco-tunisien Ajroudi. Boudjellal garde son cap et a confié au quotidien l’Equipe qu’il allait moins s’exprimer pour rentrer dans la phase des négociations.

Je n’ai pas de légitimité pour l’instant… on va commencer à couper le son — Boudjellal

« Les supporters avaient envie de me rencontrer. J’ai encore le droit de parler à qui je veux. Je les ai sentis inquiets sur la situation actuelle. La Ligue des champions ne les a pas rassurés. Ils ont envie d’un grand Marseille.Finalement, on se ressemble beaucoup. On a déjà un point commun, c’est la passion. Je ne sais pas si je reprendrai l’OM mais si je peux rabibocher les supporters des deux villes, c’est déjà ça de gagné. Je les ai sentis méfiants vis-à-vis de moi, de l’offre qu’on porte. On ne s’est pas embrassés sur la bouche mais sincèrement, les échanges ont été courtois. Si je les ai rassurés ? Je n’en sais rien. Je n’ai pas de légitimité pour l’instant. (…) La bonne stratégie est la gagnante. On verra à la fin. Mais bon, on va commencer à couper le son. On a fait assez de bruit. On va entrer dans le secret des affaires. » Mourad Boudjellal – source : L’Equipe (01/07/2020)