Vente OM – Boudjellal : « Ça va se faire »

Au cours d’un entretien accordé à La Provence, Mourad Boudjellal a confirmé qu’il était toujours présent dans le dossier de rachat de l’OM aux côtés de Mohamed Ajroudi. Il se veut même optimiste et confiant…

Interrogé dans les colonnes du journal La Provence ce mardi, l’ancien propriétaire du RCT Mourad Boudjellal a confirmé qu’il n’avait pas abandonné le projet de rachat de l’OM emmené par l’homme d’affaire Franco-Tunisien Mohamed Ajroudi. Il se montre même très optimiste et confiant :

Je suis totalement serein — Boudjellal

A lire aussi : Vente OM : Boudjellal prêt à faire son retour avec Ajroudi?

« Aujourd’hui tout va dépendre des joueurs vendus, de ces 70 millions d’euros à trouver. L’OM est dans une situation économique un peu arrangée et je pèse mes mots, pour des raisons que je ne peux pas dire. (…) Je dis qu’on a été très gentil avec l’OM (référence à la DNCG, ndlr) parce que c’est un club qui compte dans le paysage médiatique. Apparemment plus que Lille… Sinon ce serait allait beaucoup plus vite… Mais ça va se faire. Je suis totalement serein. J’ai l’ai prétentieux de dire ça mais je sais qu’on vas arriver. (…) Ça se fera d’ici la fin de l’année, j’espère avant fin décembre. Mais il y aura sûrement des rebondissements. Vous avez compris que ce sera un feuilleton » Mourad Boudjellal – Source La Provence