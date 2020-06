Vente OM – Boudjellal : « Ce n’est pas un projet qui est lié à l’immobilier du Stade Vélodrome… »

Lundi, Mourad Boudjellal a répondu aux questions de notre journaliste Mourad Aerts. Il a évoqué le Stade Vélodrome qui selon lui n’a pas été évoqué avec le potentiels acheteurs…

Dans un entretien accordé à FootballclubdeMarseille.fr, l’ancien président du RCT, Mourad Boudjellal s’est exprimé sur la possibilité d’un rachat du stade Vélodrome. Il précise que cette option n’a pas été évoquée dans les discussions avec les potentiels investisseurs…

Le Stade Vélodrome, Sincèrement non on n’a pas parlé de ça — Boudjellal

« On est bien au delà de Marseille… Monsieur Ajroudi a confirmé mon rôle de président, je suis un produit local. C’est dans la logique de respecter la ville. Si les gens ne se reconnaissent pas cela ne marchera pas. Le rachat du Stade Vélodrome ? Non, ce n’est pas un projet qui est lié à l’immobilier du Stade Vélodrome. Sincèrement non on n’a pas parlé de ça. Peut être qu’ils l’ont dans un coin de leur tête mais en tout cas ils ne m’ont en pas parlé… » Mourad Boudjellal – source : FCMarseille

