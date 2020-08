Vente OM : Boudjellal démonte la gestion financière d’Eyraud

Au cours d’un entretien accordé à La Provence, Mourad Boudjellal a a vivement critiqué la gestion financière de l’Olympique de Marseille par l’actuel président du club Jacques Henri Eyraud.

« A l’OM on doit pouvoir avec les actionnaires, avoir 300M€ de produits en autonomie. Il n’y a pas de raison qu’ils les aient à Lyon et pas l’OM. Ce qui veut dire qu’on ne fout rien ! 130M€ de produits-260M€ de charges ? Qu’est-ce qu’il (Eyraud) fout? (…) « Eyraud ne croit pas en sa ville ni en l’économie de son club. On va prendre un exemple mais ce n’est pas du tout quelqu’un que je ferais venir à Marseille. Messi à l’OM, c’est cadeau. Son salaire serait amorti deux fois par rapport à un joueur moyen qui n’apporterait ni engouement, ni produit nouveau.(…) S’il avait réussi à faire rêver les marseillais, il aurait pu passer de 130M€ de produits à beaucoup plus mais j’ai l’impression qu’il ne sent pas la ville ou alors qu’il n’y croit pas… » Mourad Boudjellal – Source : La Provence