Vente OM : Boudjellal dessine les contours de son projet !

Ce vendredi après ses déclarations sur RMC, Mourad Boudjellal a confirmé qu’il comptait formuler une offre à Frank McCourt pour racheter l’OM. Il explique comment il voit ce projet de rachat.

Mourad Boudjellal pourrait porter un projet de rachat de l’Olympique de Marseille grâce à des fonds d’Arabie Saoudite venu d’un homme d’affaires franco-tunisien.

L’OM que je veux, il doit être identitaire — BOUDJELLAL

L’homme fort du RCT s’est exprimé sur le projet et comment il aimerait voir le club évoluer dans les années à venir en cas de rachat.

« Quand on prétend à racheter l’OM, on doit assumer les conséquences et l’attente que cela entraîne. L’OM que je veux, il doit être identitaire. Une identité très forte avec ce qu’est la Méditerranée, une formation très forte, des joueurs très forts… Il faut un mix des deux. Pas un gamin de la Méditerranée, qui représente 500 millions d’habitants, ne doit lui échapper. Il doit être le club leader, même s’il y a Barcelone dans ce bassin. C’est un projet global »

Mourad Boudjellal – Source : La Provence