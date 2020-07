Vente OM – Boudjellal : « Je vais arriver au Sporting Club de Toulon ! »

Mourad Boudjellal s’est engagé sur deux projets. Il porte le projet de rachat de l’OM et en même temps il devrait reprendre le Sporting Club de Toulon. Il assume cette situation et assure que s’il débarque à l’OM, il aura un choix à faire, mais plus tard…

Dans un entretien accordé à Azur TV, Mourad Boudjellal a évoqué le Sporting Club de Toulon, qu’il devrait rependre qu’il débarque à l’OM ou pas…

si je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2… il y aura un véritable choix à faire — Boudjella

« Je vais arriver au Sporting Club de Toulon. A moins que l’on me dise que l’on a plus envie, mais moi j’ai un engagement avec Toulon. J’ai dit et répété que je veux que le Sporting monte en Ligue 1. Il y a plusieurs étapes, on va s’occuper de la première, et ensuite on verra ce qu’il va se passer dans les 6 prochains mois. On verra ce qu’il va se passer dans les deux prochaines années. C’est sûr que si je vais à Marseille et que le Sporting monte en Ligue 2… il y aura un véritable choix à faire. J’ai 60 ans de vie à Toulon, j’en aurais 2 ou 3 ailleurs, si ça se fait je ne sais pas ce que je vais vivre. Mes enfants sont nés à Toulon. » Mourad Boudjellal – source : Azur TV (02/07/2020)