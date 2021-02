Vente OM – Boudjellal :  » Le club va-t-il être vendu ?  Cela y ressemble bien en tout cas »

L’ancien président du RCT Mourad Boudjellal s’est exprimé sur la chaine Azur TV hier soir. Il a de nouveau évoqué la situation de l’Olympique de Marseille et de son président Jacques Henri Eyraud ainsi que le dossier de la vente de l’OM.

Devenu président du Hyères Football Club, Mourad Boudjellal s’est exprimé ce mercredi sur la chaine Azur TV. Il a notamment évoqué le dossier de la « vente OM« , et la pression qui monte autour de Jacques Henri Eyraud.

« Stupidité » (…) « Eyraud ne supporte pas la pression » (…) « Un président qui perd le contrôle »

» Quand vous êtes président de l’OM vous ne pouvez pas dire que la coupe d’Europe 93 a été volée. j’ai du mal à comprendre cette communication. (…) J’ai peut être une explication, peut être qu’en ce moment Eyraud à beaucoup de pression pour des raisons diverses et variées dont il ne faut pas parler et que peut être dans sa tête il n’est déjà plus là et qu’il perd le contrôle de lui-même. Il ne supporte pas la pression. Est-ce que je pense que le club va être vendu ? Cela y ressemble bien en tout cas. Car quand un président perd le contrôle de lui même comme il le fait, cela veut dire qu’il n’accorde plus beaucoup d’importance aux chose puisque la fin est inéluctable » Mourad Boudjellal – Source : Azur TV